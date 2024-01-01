9 تريليونات دولار رصيد القروض في دلتا نهر اليانجتسي الصينية

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات، ارتفاع رصيد القروض في منطقة دلتا نهر اليانجتسي في الصين بنسبة 12.7% على أساس سنوي ليصل إلى 63.85 تريليون يوان، أي نحو 9.01 تريليون دولار في نهاية نوفمبر الماضي.

وأضاف المكتب الرئيسي لبنك الشعب الصيني في شانغهاي، أن الرصيد الإجمالي للقروض باليوان الصيني بلغ 62.84 تريليون يوان، بزيادة 13.5% على أساس سنوي.

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وبلغ رصيد القروض بالعملة الأجنبية في هذه المنطقة 143.1 مليار دولار، بانخفاض 19.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

ووفقا للبيانات، وصل رصيد الودائع بالمنطقة إلى 75.22 تريليون يوان في نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة 10.4% عن عام 2022.