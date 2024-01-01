9 تريليونات دولار رصيد القروض في دلتا نهر اليانجتسي الصينية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات، ارتفاع رصيد القروض في منطقة دلتا نهر اليانجتسي في الصين بنسبة 12.7% على أساس سنوي ليصل إلى 63.85 تريليون يوان، أي نحو 9.01 تريليون دولار في نهاية نوفمبر الماضي.
وأضاف المكتب الرئيسي لبنك الشعب الصيني في شانغهاي، أن الرصيد الإجمالي للقروض باليوان الصيني بلغ 62.84 تريليون يوان، بزيادة 13.5% على أساس سنوي.
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وبلغ رصيد القروض بالعملة الأجنبية في هذه المنطقة 143.1 مليار دولار، بانخفاض 19.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
ووفقا للبيانات، وصل رصيد الودائع بالمنطقة إلى 75.22 تريليون يوان في نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة 10.4% عن عام 2022.
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