ارتفاع قيمة العملة الأفغانية بنسبة 26.4% في 2023

MENAFN - Al-Borsa News) حافظت العملة الأفغانية على استقرارها في العام المنتهي 2023، حسبما أكد المتحدث باسم البنك المركزي في البلاد حسيب الله نوري.

ونقلت قناة تولونيوز التلفزيونية عن نوري قوله إن“الأفغاني ارتفع بنسبة 26.4% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، وهو إنجاز كبير لبنك دا أفغانستان”.

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وكان سعر صرف الدولار الواحد 78 أفغانيا قبل سقوط الإدارة المدعومة من الولايات المتحدة في أغسطس 2021، ليبدأ الأفغاني في الخسارة مقابل الدولار ويصل إلى 113 أفغانيا مقابل الدولار الواحد، واستمر السعر في التراجع لأشهر في عام 2022.

إلا أنه منذ يناير 2023، بدأ الأفغاني في التعافي وسعر صرف الدولار الواحد الآن هو 70 أفغانيا.

وأضاف المسؤول أن تعافي الأفغاني مقابل العملات الأجنبية، وخاصة الدولار، هو نتيجة لسياسات نقدية أفضل، واستخدام الأفغاني في الأعمال التجارية والمعاملات، ومنع تهريب العملات الأجنبية، وخفض النفقات غير الضرورية في الدوائر الحكومية، وزيادة الصادرات وبدء مشاريع التنمية في البلاد.