ارتفاع قيمة العملة الأفغانية بنسبة 26.4% في 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حافظت العملة الأفغانية على استقرارها في العام المنتهي 2023، حسبما أكد المتحدث باسم البنك المركزي في البلاد حسيب الله نوري.
ونقلت قناة تولونيوز التلفزيونية عن نوري قوله إن“الأفغاني ارتفع بنسبة 26.4% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، وهو إنجاز كبير لبنك دا أفغانستان”.
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وكان سعر صرف الدولار الواحد 78 أفغانيا قبل سقوط الإدارة المدعومة من الولايات المتحدة في أغسطس 2021، ليبدأ الأفغاني في الخسارة مقابل الدولار ويصل إلى 113 أفغانيا مقابل الدولار الواحد، واستمر السعر في التراجع لأشهر في عام 2022.
إلا أنه منذ يناير 2023، بدأ الأفغاني في التعافي وسعر صرف الدولار الواحد الآن هو 70 أفغانيا.
وأضاف المسؤول أن تعافي الأفغاني مقابل العملات الأجنبية، وخاصة الدولار، هو نتيجة لسياسات نقدية أفضل، واستخدام الأفغاني في الأعمال التجارية والمعاملات، ومنع تهريب العملات الأجنبية، وخفض النفقات غير الضرورية في الدوائر الحكومية، وزيادة الصادرات وبدء مشاريع التنمية في البلاد.
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