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الصين تحقق فائضًا في الحساب الجاري بأول 9 أشهر من 2023

1/1/2024 4:16:44 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات رسمية، أن فائض الحساب الجاري للصين وصل إلى 209 مليارات دولار في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، أن نسبة فائض الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 1.6% في هذه الفترة، حيث بقيت ضمن نطاق معقول.

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وكشفت الهيئة أن صافي تدفق الاستثمار المباشر كان 15.5 مليار دولار.

في هذا السياق، قالت وانج تشون يينج، نائبة رئيس الهيئة الوطنية للإحصاء، إن الصين ستواصل جذب الاستثمار الأجنبي في المستقبل، استنادا إلى سوقها الضخمة والنظام الصناعي المتكامل والانفتاح المؤسسي رفيع المستوى.

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