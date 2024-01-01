الصين تحقق فائضًا في الحساب الجاري بأول 9 أشهر من 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات رسمية، أن فائض الحساب الجاري للصين وصل إلى 209 مليارات دولار في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023.
وأظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، أن نسبة فائض الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 1.6% في هذه الفترة، حيث بقيت ضمن نطاق معقول.
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وكشفت الهيئة أن صافي تدفق الاستثمار المباشر كان 15.5 مليار دولار.
في هذا السياق، قالت وانج تشون يينج، نائبة رئيس الهيئة الوطنية للإحصاء، إن الصين ستواصل جذب الاستثمار الأجنبي في المستقبل، استنادا إلى سوقها الضخمة والنظام الصناعي المتكامل والانفتاح المؤسسي رفيع المستوى.
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