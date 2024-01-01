نيجيريا تحول 8.3 مليار دولار إلى سندات بدلاً من السحب على المكشوف

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافق المشرعون في نيجيريا على طلب من الرئيس بولا تينوبو؛ بتحويل 7.5 تريليون نايرا (8.2 مليار دولار) من السحب على المكشوف من البنك المركزي إلى سندات طويلة الأجل؛ ستُضاف إلى ديون البلاد.
جاءت الموافقة خلال جلسة عقدها مجلس الشيوخ النيجيري، السبت، والتي اعتمد خلالها خطة إنفاق بقيمة 28.77 تريليون نايرا لعام 2024، وهو أعلى من 27.5 تريليون نايرا التي اقترحها تينوبو.
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قال الرئيس النيجيري، إن التحويل سيخفض تكلفة خدمة الدين إلى 9% بالمقارنة مع سعر الفائدة على السياسة النقدية، بالإضافة إلى نسبة 3% التي تحققها هذه العملية حالياً، كما ستحسّن شفافية الالتزامات المستحقة للهيئة التنظيمية المصرفية.
أقر المشرعون في مايو الماضي تحويل قروض من البنك المركزي بقيمة 22.7 تريليون نايرا إلى سندات.
قدم هذا الطلب محمد بخاري، سلف تينوبو، الذي ارتفعت القروض من البنك المركزي خلال فترة ولايته بأكثر من 3000%، أسهم ذلك في زيادة ديون نيجيريا المستحقة بما يتجاوز 50%، وبلغ إجمالي الدين العام 87.9 تريليون نايرا في سبتمبر الماضي.
المصدر:
MENAFN01012024000202011048ID1107673546
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