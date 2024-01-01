نيجيريا تحول 8.3 مليار دولار إلى سندات بدلاً من السحب على المكشوف

MENAFN - Al-Borsa News) وافق المشرعون في نيجيريا على طلب من الرئيس بولا تينوبو؛ بتحويل 7.5 تريليون نايرا (8.2 مليار دولار) من السحب على المكشوف من البنك المركزي إلى سندات طويلة الأجل؛ ستُضاف إلى ديون البلاد.

جاءت الموافقة خلال جلسة عقدها مجلس الشيوخ النيجيري، السبت، والتي اعتمد خلالها خطة إنفاق بقيمة 28.77 تريليون نايرا لعام 2024، وهو أعلى من 27.5 تريليون نايرا التي اقترحها تينوبو.

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قال الرئيس النيجيري، إن التحويل سيخفض تكلفة خدمة الدين إلى 9% بالمقارنة مع سعر الفائدة على السياسة النقدية، بالإضافة إلى نسبة 3% التي تحققها هذه العملية حالياً، كما ستحسّن شفافية الالتزامات المستحقة للهيئة التنظيمية المصرفية.

أقر المشرعون في مايو الماضي تحويل قروض من البنك المركزي بقيمة 22.7 تريليون نايرا إلى سندات.

قدم هذا الطلب محمد بخاري، سلف تينوبو، الذي ارتفعت القروض من البنك المركزي خلال فترة ولايته بأكثر من 3000%، أسهم ذلك في زيادة ديون نيجيريا المستحقة بما يتجاوز 50%، وبلغ إجمالي الدين العام 87.9 تريليون نايرا في سبتمبر الماضي.

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