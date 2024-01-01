ديون المستهلكين الأمريكيين تعود إلى مستويات ما قبل كورونا

MENAFN - Al-Borsa News) واجه الأمريكيون ضغوطاً على الإنفاق الاستهلاكي، مثل ارتفاع معدلات التأخر في سداد بطاقات الائتمان، وهو ما يشير إلى حد كبير إلى أن ديون المستهلكين الأمريكيين تعود إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، بحسب تصريحات رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس جو بايدن.

أشار جاريد بيرنشتاين، وهو داعم رئيسي للأجندة الاقتصادية لبايدن الذي يسعى للفوز بولاية ثانية في عام 2024، إلى مكاسب الثروة وقوة سوق العمل وارتفاع الأجور الحقيقية في عام 2023 كدليل على أن الولايات المتحدة تمضي في مسار صحيح بعد ارتفاع التضخم الذي أدى إلى تراجع تقييم الموافقة على ولاية بايدن.

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في الوقت نفسه، ارتفعت ديون المستهلكين مع تلاشي برامج التحفيز من عصر الجائحة. وقفزت أرصدة بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة بنحو 4.7% إلى 48 مليار دولار في الربع الثالث، مما رفع الإجمالي إلى 1.08 تريليون دولار، وفقاً لبيانات“الاحتياطي الفيدرالي” في نيويورك، وهو أعلى إجمالي في البيانات التي تعود إلى عام 2003.

قال بيرنشتاين في تصريحاته عبر برنامج“فوكس نيوز صنداي”:“بعض ما تصفه بالتضخم هو في الواقع عودة إلى نوع من المستويات الطبيعية لتأخر سداد بطاقات الائتمان أو مستويات الديون. ولكن إذا نظرت فعلياً إلى تكلفة خدمة ديون المستهلكين، حتى مع ارتفاع أسعار الفائدة، فسوف تجدها في وضع جيد جداً”.

أوضح أن الزيادة بنسبة 3.7% في الدخل المتاح خلال العام الماضي هي“أحد العوامل المساعدة التي ساهمت في دعم الإنفاق الاستهلاكي”.

مع تراجع التضخم، يراهن الاقتصاديون على نحو متزايد على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من زيادة أسعار الفائدة، وأنه سوف يخفض تكاليف الاقتراض في العام المقبل.

ارتفعت نتائج مسح ثقة المستهلك الذي أجرته جامعة ميشيغان إلى أعلى مستوى لها في 5 أشهر في ديسمبر، حيث يبدي الأميركيون تفاؤلاً بشأن توقعات التضخم بشكل أكبر من مستويات تفاؤلهم منذ عام 2021.

يعتمد البيت الأبيض على هذا النمط من البيانات لإقناع الناخبين بإدارة بايدن للاقتصاد. ورداً على سؤال حول أجندة بايدن لعام 2024، قال بيرنشتاين:“لدي كلمتان: تخفيض التكاليف”.

أضاف أن ذلك يعني الاستمرار في تعزيز التقدم الذي أحرزناه لخفض تكاليف عناصر مثل الأنسولين والأدوية والرعاية الصحية، بالإضافة إلى تقليص ما يسمى بالرسوم غير الضرورية التي يدفعها الأمريكيون على كل شيء، من الحفلات الموسيقية إلى البنوك.

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