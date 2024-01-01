الولايات المتحدة تتجاوز الصين كأكبر سوق لصادرات كوريا الجنوبية

MENAFN - Al-Borsa News) للمرة الأولى منذ 20 عاماً، تجاوزت صادرات كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة مبيعاتها إلى الصين خلال الشهر الماضي، في إشارة إلى تحول العلاقات التجارية وسط توترات عالمية حول الأمن الاقتصادي وسلاسل التوريد في قطاع التكنولوجيا.

وقالت وزارة التجارة في كوريا الجنوبية اليوم الإثنين، إن قيمة صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة بلغت 11.3 مليار دولار في ديسمبر، مقابل 10.9 مليار دولار قيمة صادراتها إلى الصين في الفترة ذاتها.

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يأتي تغير ترتيب البلدين مع زيادة صادرات كوريا الإجمالية بنسبة 5.1% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2022، وهي الزيادة الشهرية الثالثة على الترتيب بعد عام كامل من الركود.

ويعكس هذا التغير في المراكز جزئياً أثر التحديات الاقتصادية التي تواجه الصين، والتي دفعت صناع السياسة في البلاد إلى إقرار سلسلة من الإجراءات التحفيزية خلال العام الماضي.

ومع ذلك، لا تمثل بيانات شهر واحد دليلاً قاطعاً على تغير الأنماط والمراكز التجارية بصورة فعلية ودائمة. فمازالت الصين هي الشريك التجاري الأكبر لكوريا الجنوبية، بفارق كبير في ضوء حجم واردات سيؤول من الدولة صاحبة ثاني أكبر الاقتصاد في العالم.

قالت كوريا الجنوبية إن صادراتها إلى الصين واصلت ارتفاعها على الرغم من زيادة صادراتها إلى الولايات المتحدة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، وذلك للشهر الخامس على التوالي.

في الوقت ذاته، تراجعت واردات البلاد الإجمالية بنسبة 10.8% مقارنة مع ديسمبر 2022، وحققت سيؤول فائضاً تجارياً بقيمة 4.5 مليار دولار.

تأتي هذه الأرقام في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة سعيها إلى حشد التأييد والدعم لخطة تقليص الاعتماد على الصين في سلاسل التوريد العالمية والحد من قدرتها على الحصول على تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة.

وضعت هذه الخطة بلاداً أخرى مثل كوريا الجنوبية واليابان في موقف حرج بين أكبر شريكتين لهما في التجارة العالمية. علاوة على أن التحالف العسكري المهم بين واشنطن وكل من سيؤول وطوكيو، يمثل بعداً آخر له أهميته في ضوء زيادة حضور الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتصاعد التوترات في هذه المنطقة.

تعززت العلاقات التي تربط بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس يون سوك يول، الذي سافر إلى واشنطن العام الماضي مع مجموعة كبيرة من مسؤولين كوريين لتعميق العلاقات مع أميركا عبر لقاءات أجراها مع الرئيس جو بايدن وأعضاء في الكونغرس.

وتستفيد سيؤول من القوانين الأمريكية التي تقيّد استخدام بطاريات ومنتجات أخرى صنعت في بلاد أخرى من بينها الصين، وذلك بفضل اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية التي بدأت في عام 2012.

تعمل الصين أيضاً على زيادة إنتاجها المحلي من البضائع، في إطار سعيها إلى التقدم على سلم سلسلة القيمة، ومن ذلك تركيزها على قطاعات مهمة مثل تصنيع الهواتف الذكية وأشباه الموصلات، والذي ساهم في ركود مبيعات شركات أخرى مثل“سامسونغ إليكترونيكس” وغيرها.

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