أرامكو ترفع أسعار الديزل في السعودية بنسبة 53%

MENAFN - Al-Borsa News) رفعت شركة أرامكو أسعار الديزل في السعودية بنسبة 53% إلى 1.15 ريال للتر، وفقاً لآخر تحديثات الشركة عبر موقعها الإلكتروني.

تجري الشركة المملوكة بنسبة 90% للحكومة السعودية مراجعة سنوية لأسعار الديزل في بداية كل عام، وتعد هذه ثالث مراجعة لأسعار الديزل بعد إقرار الشركة آلية المراجعة السنوية للمرة الأولى في عام 2022.

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ارتفع إجمالي إنفاق السعودية على دعم الوقود خلال العامين الماضيين، ليصل إلى أعلى مستوى بين اقتصادات مجموعة العشرين، على أساس نصيب الفرد من هذا الدعم، حيث أنفقت المملكة خلال 2022 نحو 7000 دولار للشخص الواحد، ما يعادل نحو 27% من الناتج الاقتصادي، عبر دعم الطاقة الصريح والضمني، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن“صندوق النقد الدولي” في أغسطس الماضي.

بلغت أسعار الديزل قبل المراجعة الأولى 0.52 ريال لكل لتر، وارتفعت إلى 0.63 ريال في بداية 2022 ثم إلى 0.75 ريال للتر في بداية 2023، لتصل إلى 1.15 ريال للتر بداية من العام الجديد.

أبقت“أرامكو” على أسعار كافة أنواع المحروقات الأخرى كما هي عند 2.18 ريال للتر البنزين 91، و2.33 للتر البنزين 95، و0.93 ريال للكيروسين، و0.95 لغاز البترول المسال.

تشير بيانات وزارة الطاقة السعودية، إلى أن الاستهلاك المحلي من الديزل بلغ نحو 177 مليون برميل في 2021، في حين بلغ المتوسط السنوي للسنوات الخمس من 2017 وحتى 2021 نحو 186 مليون برميل سنوياً.

ظلت أسعار الديزل ثابتة لفترة طويلة قبل عام 2015 عند 0.25 ريال للتر، وارتفعت بنسبة 80% في ديسمبر 2015، إلى 0.45 ريال حين عدلت السعودية أسعار الوقود والكهرباء محلياً.

في عام 2018 ارتفعت أسعار الديزل إلى 0.47 ريال أو ما نسبته 5% عند البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي كانت تبلغ حينها 5%. وخلال منتصف 2020 ارتفعت الأسعار بنسبة 10% عند زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%.

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