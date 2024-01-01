أرامكو ترفع أسعار الديزل في السعودية بنسبة 53%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رفعت شركة أرامكو أسعار الديزل في السعودية بنسبة 53% إلى 1.15 ريال للتر، وفقاً لآخر تحديثات الشركة عبر موقعها الإلكتروني.
تجري الشركة المملوكة بنسبة 90% للحكومة السعودية مراجعة سنوية لأسعار الديزل في بداية كل عام، وتعد هذه ثالث مراجعة لأسعار الديزل بعد إقرار الشركة آلية المراجعة السنوية للمرة الأولى في عام 2022.
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ارتفع إجمالي إنفاق السعودية على دعم الوقود خلال العامين الماضيين، ليصل إلى أعلى مستوى بين اقتصادات مجموعة العشرين، على أساس نصيب الفرد من هذا الدعم، حيث أنفقت المملكة خلال 2022 نحو 7000 دولار للشخص الواحد، ما يعادل نحو 27% من الناتج الاقتصادي، عبر دعم الطاقة الصريح والضمني، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن“صندوق النقد الدولي” في أغسطس الماضي. استهلاك السعودية من الديزل
بلغت أسعار الديزل قبل المراجعة الأولى 0.52 ريال لكل لتر، وارتفعت إلى 0.63 ريال في بداية 2022 ثم إلى 0.75 ريال للتر في بداية 2023، لتصل إلى 1.15 ريال للتر بداية من العام الجديد.
أبقت“أرامكو” على أسعار كافة أنواع المحروقات الأخرى كما هي عند 2.18 ريال للتر البنزين 91، و2.33 للتر البنزين 95، و0.93 ريال للكيروسين، و0.95 لغاز البترول المسال.
تشير بيانات وزارة الطاقة السعودية، إلى أن الاستهلاك المحلي من الديزل بلغ نحو 177 مليون برميل في 2021، في حين بلغ المتوسط السنوي للسنوات الخمس من 2017 وحتى 2021 نحو 186 مليون برميل سنوياً.
ظلت أسعار الديزل ثابتة لفترة طويلة قبل عام 2015 عند 0.25 ريال للتر، وارتفعت بنسبة 80% في ديسمبر 2015، إلى 0.45 ريال حين عدلت السعودية أسعار الوقود والكهرباء محلياً.
في عام 2018 ارتفعت أسعار الديزل إلى 0.47 ريال أو ما نسبته 5% عند البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي كانت تبلغ حينها 5%. وخلال منتصف 2020 ارتفعت الأسعار بنسبة 10% عند زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%.
المصدر:
MENAFN01012024000202011048ID1107673542
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