كيف ترى البنوك والمؤسسات المالية الكبرى الاقتصاد في 2024؟

MENAFN - Al-Borsa News) “جاء أداء المؤشرات الاقتصادية الأساسية أفضل من التوقعات خلال عام 2023′′، هذا ما اتفقت عليه معظم البنوك والمؤسسات المالية الكبرى في تقييمها للعام الجاري، على رغم الظروف غير المواتية.

وخلال 2023، زادت معدلات الفائدة، بعدما واصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عمليات الرفع لتصل إلى مستويات قياسية، وذلك في محاولة لمواجهة مستويات التضخم المرتفعة، ما أثار مخاوف من حدوث ركود اقتصادي، وهو ما لم يحدث.

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يرتفع منسوب الإيجابية لدى هذه المؤسسات حيال أداء الاقتصاد العالمي المتوقع لعام 2024 أيضاً، فعلى الرغم من تراجع معدلات النمو، إلا أن احتمالات الركود باتت مستبعدة، وسيناريو الهبوط الناعم في أكبر اقتصاد في العالم، هو الأكثر ترجيحاً، ومستويات الفائدة ومعها التضخم يتجهان للانحسار.

وفي ما يلي أبرز ما قالته المؤسسات المالية في تقاريرها:

حقق الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري أداءً إيجابياً، إذ سجل الناتج الإجمالي نمواً بنسبة 2.8% مقارنةً بالتوقعات البالغة 2%. لكننا نتوقع تراجع معدلات النمو خلال 2024 إلى 2.4%، كما سينخفض التضخم ولكن بنسب متفاوتة بين الدول، ليسجل نحو 3% في الاقتصادات المتقدمة و3.8% في الأسواق الناشئة (باستثناء الصين التي تشهد انكماشاً في الأسعار).

كذلك، نتوقع أن تكون أسعار الفائدة منخفضة خلال الأشهر 12 إلى 18 المقبلة. بالمقابل، لن يكون هناك أي ركود مشابه لما حدث في عام 2008.

التضخم سيتراجع، والبنوك المركزية انتهت من موجة رفع أسعار الفائدة. في الولايات المتحدة، ستبدأ الفائدة بالانخفاض مع اقتراب التضخم من مستهدف الـ2%، حيث يخطط الفيدرالي الأمريكي لسيناريو الهبوط السلس، الذي سيحول دون حدوث ركود.

“جولدمان ساكس”:

أداء المؤشرات الاقتصادية خلال 2023 جاء أفضل من المتوقع. وخلال 2024، نتوقع تراجع نسبة النمو إلى 2.4% من 2.6%، فيما ستنخفض معدلات التضخم من 3% إلى نطاق يتراوح بين 2% و2.5% بشكل مستدام. لكن مستوى المخاطر المحدقة بالاقتصاد العالمي أعلى من المعتاد، واحتمال حدوث ركود خلال الأشهر الـ12 القادمة لا يزال قائماً.

رجح البنك تحقق سيناريو الهبوط السلس في ظل النشاط الاقتصادي الجيد ومعدلات التضخم المتراجعة. رغم ذلك، نرى أنه من المبكر إعلان المصارف المركزية انتصارها على التضخم، ونرى أن أسعار الفائدة قد تتأخر في الانخفاض، لكنها مع ذلك قد تنخفض بمعدلات أكبر من تلك التي توقعتها السوق.

تفوق عام 2023 على كافة التوقعات، ونرى أن 2024 سيكون العام الذي تنجح فيه البنوك المركزية بتحقيق الهبوط السلس، رغم يقينها بأن المخاطر تفوق الإيجابيات.

كذلك نتوقع تراجع معدلات التضخم حول العالم، مما سيسمح للبنوك المركزية بتخفيض معدلات الفائدة خلال النصف الثاني من 2024. سيبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في يونيو بتخفيض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل مرة، وفق تقديراتنا.

النمو سيتراجع خلال 2024، لكننا لا نرى أن الانهيار العالمي الذي يتخوف منه الكثيرون سيتحقق على أرض الواقع. ونقدر بلوغ نسبة النمو في 2024 نحو 2.2%، ثم سترتفع إلى 2.8% خلال 2025، مع ترجيحات بتراجع معدلات التضخم على مستوى العالم. أما في الولايات المتحدة، فستبلغ 2.5% بحلول نهاية 2024.

على عكس غالبية المؤسسات المالية، توقع“تي دي سيكيوريتيز” لجوء الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس قبل منتصف 2024، فيما يقترب التضخم من مستوياته المستهدفة عند 3% خلال النصف الأول من 2024.

وقد تكون أوروبا وكندا تعانيان من حالة ركود بالفعل حالياً، أما الولايات المتحدة فقد تدخل في ركود بحلول منتصف 2024، في حين سيحقق الاقتصاد الصيني نمواً بنحو 5%.

مستويات التضخم مرشحة للانخفاض، ونتوقع اقتراب مؤشر التضخم في أوروبا من 2% خلال الأشهر الستة المقبلة، مع ترجيحات بخفض أسعار الفائدة كذلك. ورغم أن أسعار الفائدة وصلت إلى ذروتها في معظم الاقتصادات، إلا أن تخفيضها لن يكون سريعاً.

كما ستبقى العوامل الجيوسياسية كمصدر أساسي لتقلبات الأسواق، إلا أنه على غرار ما حدث في العام الحالي، فإن هذه العوامل لن تكون ذات تأثير كبير على الأسواق في 2024.

السيناريو الأكثر ترجيحاً لـ2024 هو الركود الدوري، ونتوقع حدوثه بنسبة 60%، أما سيناريو الهبوط السلس فيأتي في المرتبة الثانية بنسبة 20%، واللاهبوط والركود الأكثر حدة في الميزانية العمومية هما الأقل ترجيحاً بنسبة 10% فقط لكل منهما.

“دويتشة بنك”:

سيتراجع النمو خلال الأرباع المقبلة، ومعه نسب التضخم وأسعار الفائدة. وفي الولايات المتحدة، ستصل معدلات التضخم في 2024 إلى 2.8%. وإذا تمكن الفيدرالي الأمريكي من تحقيق سيناريو الهبوط السلس؛ فنتوقع البدء في خفض أسعار الفائدة بحلول يونيو.

“كامبريدج أسوشيتس”:

نتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% في 2024، كما أن ضعف الطلب العالمي سيؤدي إلى تراجع التضخم، مما سيساعد البنوك المركزية الكبرى على خفض أسعار الفائدة بوتيرة معتدلة قبل نهاية 2024.

“ويلز فارجو”:

سيكون النصف الأول من 2024 صعباً، إذ سيشهد الاقتصاد العالمي تباطؤاً محدوداً على أن يبدأ بالتحسن خلال النصف الثاني. الفيدرالي الأمريكي لن يتمكن من تحقيق مستهدف التضخم عند 2%، لكنه سيقوم بتخفيض مستويات الفائدة لتتراوح بين 4.75% و5% خلال السنة.

“إتش إس بي سي”:

البنوك المركزية، بما فيها الفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، انتهت من رفع مستويات الفائدة، فيما ستستمر معدلات التضخم بالانحسار. معدلات النمو ستتراجع إلى ما دون المعدلات الطبيعية. الأحداث السياسية، بما في ذلك الانتخابات المرتقبة في أكثر من دولة والأزمة الروسية – الأوكرانية والتصعيد الإسرائيلي في غزة، كلها تسهم في جعل الاقتصاد أكثر هشاشة.

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