كوريا الجنوبية تسجل عجزًا تجاريًا بنحو 10 مليارات دولار في 2023

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 7.4% على أساس سنوي في عام 2023، وسط أداء بطيء للرقائق إلى جانب الغموض الاقتصادي العالمي.

وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية، إن قيمة صادرات البلاد بلغت 632.7 مليار دولار بتراجع 7.4% عن عام 2022.

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وأضافت أن الواردات انخفضت بنسبة 12.1% على أساس سنوي إلى 647.2 مليار دولار في عام 2023، ما أدى إلى عجز تجاري قدره 9.97 مليارات دولار.

وأوضحت الوزارة، أن تباطؤ الصادرات في عام 2023 يرجع إلى تحركات التشديد النقدي العالمية إلى جانب تأخر انتعاش الاقتصاد الصيني، مشيرة إلى أن صادرات السيارات ظلت قوية طول عام 2023 مع تعافي الشحنات الخارجية لأشباه الموصلات تدريجيا.

ومن جانب آخر، ارتفعت الصادرات الشهرية بنسبة 5.1% على أساس سنوي إلى 57.6 مليار دولار في ديسمبر الماضي مسجلة زيادة مستمرة للشهر الثالث على التوالي.

وانتعشت الصادرات، وهي محرك رئيسي للنمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية، في أكتوبر بعد 13 شهرا من الانخفاض على أساس سنوي وسط سياسة التشديد النقدي قوي من قبل الاقتصادات الكبرى وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وأشارت إلى انخفاض الواردات بنسبة 10.8% على أساس سنوي إلى 53.1 مليار دولار، ما أدى إلى فائض تجاري قدره 4.48 مليارات دولار في الشهر الماضي.

وأوضحت أن ارتفاع صادرات الرقائق بنسبة 21.8% على أساس سنوي في ديسمبر مسجلة ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي في علامة أخرى على الانتعاش، وارتفعت صادرات السيارات بنسبة 17.8% لتحافظ على النمو لمدة 18 شهرا متتاليا.

ومن حيث الوجهة، برزت الولايات المتحدة كأعلى وجهة تصدير للسلع الكورية الجنوبية للمرة الأولى منذ يونيو عام 2003، مع تجاوزت الصادرات إليها 11 مليار دولار، وانخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 2.9% على أساس سنوي إلى 10.9 مليارات دولار في ديسمبر.

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