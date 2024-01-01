كوريا الجنوبية تسجل عجزًا تجاريًا بنحو 10 مليارات دولار في 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 7.4% على أساس سنوي في عام 2023، وسط أداء بطيء للرقائق إلى جانب الغموض الاقتصادي العالمي.
وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية، إن قيمة صادرات البلاد بلغت 632.7 مليار دولار بتراجع 7.4% عن عام 2022.
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وأضافت أن الواردات انخفضت بنسبة 12.1% على أساس سنوي إلى 647.2 مليار دولار في عام 2023، ما أدى إلى عجز تجاري قدره 9.97 مليارات دولار.
وأوضحت الوزارة، أن تباطؤ الصادرات في عام 2023 يرجع إلى تحركات التشديد النقدي العالمية إلى جانب تأخر انتعاش الاقتصاد الصيني، مشيرة إلى أن صادرات السيارات ظلت قوية طول عام 2023 مع تعافي الشحنات الخارجية لأشباه الموصلات تدريجيا.
ومن جانب آخر، ارتفعت الصادرات الشهرية بنسبة 5.1% على أساس سنوي إلى 57.6 مليار دولار في ديسمبر الماضي مسجلة زيادة مستمرة للشهر الثالث على التوالي.
وانتعشت الصادرات، وهي محرك رئيسي للنمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية، في أكتوبر بعد 13 شهرا من الانخفاض على أساس سنوي وسط سياسة التشديد النقدي قوي من قبل الاقتصادات الكبرى وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وأشارت إلى انخفاض الواردات بنسبة 10.8% على أساس سنوي إلى 53.1 مليار دولار، ما أدى إلى فائض تجاري قدره 4.48 مليارات دولار في الشهر الماضي.
وأوضحت أن ارتفاع صادرات الرقائق بنسبة 21.8% على أساس سنوي في ديسمبر مسجلة ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي في علامة أخرى على الانتعاش، وارتفعت صادرات السيارات بنسبة 17.8% لتحافظ على النمو لمدة 18 شهرا متتاليا.
ومن حيث الوجهة، برزت الولايات المتحدة كأعلى وجهة تصدير للسلع الكورية الجنوبية للمرة الأولى منذ يونيو عام 2003، مع تجاوزت الصادرات إليها 11 مليار دولار، وانخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 2.9% على أساس سنوي إلى 10.9 مليارات دولار في ديسمبر.
المصدر:
MENAFN01012024000202011048ID1107673540
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