النقل: إيقاف تشغيل قطار أبوقير لتنفيذ مشروع مترو الإسكندرية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت وزارة النقل، أنه سيتم إيقاف تشغيل خط قطار سكة حديد أبوقير وذلك للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية“أبوقير / محطة مصر”.
وسيتم إيقاف تشغيل القطار، في القطاع من محطة مصر حتى محطة سيدي جابر، كمرحلة أولى، بداية من 5 يناير 2024.
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وسيتم إيقاف تشغيل القطار في القطاع من أبوقير حتى المنتزه بداية من أول فبراير 2024.
وسيتم إيقاف تشغيل القطار في القطاع من سيدي جابر حتى المنتزه بداية من أول مارس 2024.
وتقوم وزارة النقل، ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية لتوفير وسائل مواصلات بديلة لقطار أبوقير الحالي أثناء فترة تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية، وسيتم الإعلان عن هذه الوسائل والمسارات الخاصة بها عن طريق أجهزة محافظة الإسكندرية.
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