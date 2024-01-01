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النقل: إيقاف تشغيل قطار أبوقير لتنفيذ مشروع مترو الإسكندرية

1/1/2024 4:16:43 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت وزارة النقل، أنه سيتم إيقاف تشغيل خط قطار سكة حديد أبوقير وذلك للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية“أبوقير / محطة مصر”.

وسيتم إيقاف تشغيل القطار، في القطاع من محطة مصر حتى محطة سيدي جابر، كمرحلة أولى، بداية من 5 يناير 2024.

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وسيتم إيقاف تشغيل القطار في القطاع من أبوقير حتى المنتزه بداية من أول فبراير 2024.

وسيتم إيقاف تشغيل القطار في القطاع من سيدي جابر حتى المنتزه بداية من أول مارس 2024.

وتقوم وزارة النقل، ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية لتوفير وسائل مواصلات بديلة لقطار أبوقير الحالي أثناء فترة تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية، وسيتم الإعلان عن هذه الوسائل والمسارات الخاصة بها عن طريق أجهزة محافظة الإسكندرية.

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