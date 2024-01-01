النقل ترفع أسعار تذاكر المترو لتصل إلى 15 جنيه لأعلى فئة

MENAFN - Al-Borsa News) رفعت وزارة النقل، أسعار تذاكر المترو بدء من اليوم الإثنين، حيث تم تقسيم فئات التذاكر حسب عدد المحطات المستخدمة على 4 مناطق تبدأ من 6 جنيهات وتصل لـ 15 جنيه الفئة الأعلى.

وبحسب التسعيرة الجديدة لتذاكر المترو، ارتفع سعر المرحلة الأولى 9 محطات من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات، وزاد سعر الفئة الثانية إلى 8 جنيهات بدلا من 7 جنيهات لعدد 16 محطة.

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وارتفع سعر استخدام 23 محطة بواقع جنيهين ليصل إلى 12 جنيه بدلا من 10 سابقا، فيما استحدثت فئة رابعة لأكثر من 23 محطة بسعر 15 جنيها.

وأبقت الوزارة على تخفيض سعر التذكرة لذوى الهمم بسعر 50 قرشا.

جاء ذلك القرار بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبى للركاب لمحطات الجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط الثالث والممتد من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج والذي يشتمل على 6 محطات هي (السـودان – إمبابة – البوهي – القومية العربيـة – الطـريق الدائـري – محور روض الفرج).