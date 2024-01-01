النقل ترفع أسعار تذاكر المترو لتصل إلى 15 جنيه لأعلى فئة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رفعت وزارة النقل، أسعار تذاكر المترو بدء من اليوم الإثنين، حيث تم تقسيم فئات التذاكر حسب عدد المحطات المستخدمة على 4 مناطق تبدأ من 6 جنيهات وتصل لـ 15 جنيه الفئة الأعلى.
وبحسب التسعيرة الجديدة لتذاكر المترو، ارتفع سعر المرحلة الأولى 9 محطات من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات، وزاد سعر الفئة الثانية إلى 8 جنيهات بدلا من 7 جنيهات لعدد 16 محطة.
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وارتفع سعر استخدام 23 محطة بواقع جنيهين ليصل إلى 12 جنيه بدلا من 10 سابقا، فيما استحدثت فئة رابعة لأكثر من 23 محطة بسعر 15 جنيها. “النقل”: إيقاف تشغيل قطار أبوقير لتنفيذ مشروع مترو الإسكندرية
وأبقت الوزارة على تخفيض سعر التذكرة لذوى الهمم بسعر 50 قرشا.
جاء ذلك القرار بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبى للركاب لمحطات الجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط الثالث والممتد من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج والذي يشتمل على 6 محطات هي (السـودان – إمبابة – البوهي – القومية العربيـة – الطـريق الدائـري – محور روض الفرج).
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