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8.1 تريليون جنيه قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي بنهاية نوفمبر

1/1/2024 4:16:43 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) 829.5 مليار جنيه إجمالي قيمة المتحصلات الإلكترونية للجمارك منذ مايو 2019

قال محمد معيط وزير المالية، إن مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي بوزارة المالية حقق معدلات تشغيل غير مسبوقة بداية من مايو 2019 حتى نوفمبر 2023، حيث تجاوزت قيمة خدمات“الدفع والتحصيل الإلكتروني” 8.1 تريليون جنيه، لمعاملات يبلغ عددها 607.3 مليون مدفوعة إلكترونية.

وأوضح أن معدل نمو خدمة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة بلغ 12%؜ وتم الانتهاء من إصدار 4.2 مليون بطاقة لمستحقات العاملين بالدولة تحمل العلامة الوطنية ((ميزة))، وتم تفعيل 3.9 مليون بطاقة بنسبة 93%؜ من البطاقات المصدرة حتى الآن.

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أشار الوزير، إلى أن قيمة المتحصلات الإلكترونية لمصلحة الجمارك، بلغت 829.5 مليار جنيه، وحققت معدل نمو للمدفوعات الإلكترونية للجمارك المصرية بعد التحول لمنصة مدفوعات ((نافذة)) بنسبة 24%.

ولفت إلى أن هناك استقرار في السداد الإلكتروني من خلال قنوات التحصيل المتعددة للضرائب المصرية بمعدل نمو 30%،؜ حيث سجلت قيمة معاملات خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني للضرائب المصرية 1.9 تريليون جنيه.

6.8 تريليون جنيه قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي بنهاية مايو

وأوضح أن هناك زيادة ملحوظة في معدلات إقبال المواطنين على سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال مدفوعة المواطن بنسبة 36%؜ وبلغت قيمة خدمة التحصيل من خلال مدفوعة المواطن 171.5 مليار جنيه، وخدمة التحصيل من خلال ماكينات التحصيل الإلكتروني الحكومي ((GPOS)) بالجهات الحكومية مليار جنيه 154.6 مليار جنيه.

وتابع:“سجلت قيمة التحصيل من خلال بوابة السداد الإلكترونية الحكومية على الانترنت 1.5 مليار جنيه، وهناك توسع كبير في خدمات التحصيل الإلكتروني من خلال شركات التحصيل المتكاملة مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي حيث حققت قيمة متحصلاتها الحكومية نحو 2.9 مليار جنيه، وبلغ إجمالي قيمة مدفوعات المرتبات 1.071 تريليون جنيه، وخدمة الدفع الالكتروني للموردين 3.8 تريليون جنيه”.

أوضح الوزير، أنه تم منذ ديسمبر 2022 تفعيل منصة إصدار وحوكمة الفواتير الحكومية من خلال ربط إصدار أوامر الدفع الإلكترونية لكل الموردين ومقدمي الخدمات للجهات الإدارية مع منظومة الفواتير الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية إضافة إلى استكمال نشر أنظمة وماكينات التحصيل الإلكتروني بجميع وحدات المرور والجهات التي تطبق نظام الشباك الواحد لخدمة المواطنين بكل المحافظات.

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