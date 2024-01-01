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1.7 مليار دولار عجز موازنة عُمان 2024.. بسعر نفط 60 دولاراً

1/1/2024 4:16:43 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أقرّت سلطنة عُمان ميزانيتها العامة لعام 2024 على أساس متوسط لسعر النفط يبلغ 60 دولاراً للبرميل، حيث تتوقع عجزاً في الميزانية بقيمة 640 مليون ريال (1.7 مليار دولار) أو حوالي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

ذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الاثنين، أن السلطان هيثم بن طارق أصدر مرسوماً بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024، والتي تقدّر حجم الإنفاق العام بحوالي 11.65 مليار ريال، بزيادة 2.6% عن تقديرات موازنة عام 2023.

موضوعات متعلقة قطاع التأمين السعودي ينمو 14.6% بالربع الثالث 2023 90% نسبة إشغال فنادق البحر الأحمر خلال رأس السنة 8.1 تريليون جنيه قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي بنهاية نوفمبر

أما الإيرادات، فتقدّرها الميزانية عند 11 مليار ريال، بزيادة 9.5% عن تقديرات 2023.

التقديرات الأولية لموازنة 2023

وعلى جانب آخر، قال نائب وزير المالية، إن التقديرات الأولية لموازنة 2023 تشير إلى تحقيق فائض قدره 931 مليون ريال (2.42 مليار دولار) مقارنة بعجز قدره حوالي 1.3 مليار ريال.

وأضاف أن إيرادات الموازنة ارتفعت العام الماضي بمقدار 2.163 مليار ريال عما كان مقدرا في البداية وهو 12.213 مليار ريال، إذ وصلت إيرادات النفط إلى 6.883 مليار ريال وإيرادات الغاز الطبيعي إلى نحو ملياري ريال نتيجة زيادة الإنتاج وارتفاع الأسعار.

المصدر:

MENAFN01012024000202011048ID1107673535

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