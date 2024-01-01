90% نسبة إشغال فنادق البحر الأحمر خلال رأس السنة

MENAFN - Al-Borsa News) قال نقيب المرشدين السياحيين في البحر الأحمر بشار أبو طالب، إن نسبة الإشغال في فنادق البحر الأحمر ارتفعت بنسبة 90% خلال احتفالات رأس السنة.

وأضاف أبوطالب -خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، اليوم الاثنين، أن موقع البحر الأحمر الجغرافي وطقسها المتميز جاذب للسياحة، لافتا إلى أن السائح الألماني من أكثر الجنسيات المرتبطة بمصر وطقسها، ويُعيد الزيارة لها أكثر من مرة.

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وأوضح أن ارتفاع نسبة السياحة في الغردقة يعكس حالة الرواج السياحي في البحر الأحمر، مؤكدا أن الفنادق تحرص على إقامة العديد من الحفلات للسائحين، إضافة إلى العديد من الفعاليات، منها الأنشطة الرياضية والفرق الفلكلورية.

ولفت أبو طالب إلى أن للمرشدين السائحين دورا قويا؛ لربط السائح بمصر ومعالمها، من خلال الشرح الشيق لأثار مصر وتاريخها، مشيرا إلى أن مطار الغردقة استقبل الطائرات خلال الفترة الماضية رغم كثافة الزوار بدون أدنى مشكلات في الانتظار، إضافة إلى تسهيل كافة إجراءات الوصول للسائحين.

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