90% نسبة إشغال فنادق البحر الأحمر خلال رأس السنة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال نقيب المرشدين السياحيين في البحر الأحمر بشار أبو طالب، إن نسبة الإشغال في فنادق البحر الأحمر ارتفعت بنسبة 90% خلال احتفالات رأس السنة.
وأضاف أبوطالب -خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، اليوم الاثنين، أن موقع البحر الأحمر الجغرافي وطقسها المتميز جاذب للسياحة، لافتا إلى أن السائح الألماني من أكثر الجنسيات المرتبطة بمصر وطقسها، ويُعيد الزيارة لها أكثر من مرة.
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وأوضح أن ارتفاع نسبة السياحة في الغردقة يعكس حالة الرواج السياحي في البحر الأحمر، مؤكدا أن الفنادق تحرص على إقامة العديد من الحفلات للسائحين، إضافة إلى العديد من الفعاليات، منها الأنشطة الرياضية والفرق الفلكلورية.
ولفت أبو طالب إلى أن للمرشدين السائحين دورا قويا؛ لربط السائح بمصر ومعالمها، من خلال الشرح الشيق لأثار مصر وتاريخها، مشيرا إلى أن مطار الغردقة استقبل الطائرات خلال الفترة الماضية رغم كثافة الزوار بدون أدنى مشكلات في الانتظار، إضافة إلى تسهيل كافة إجراءات الوصول للسائحين.
المصدر:
MENAFN01012024000202011048ID1107673534
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