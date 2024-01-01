قطاع التأمين السعودي ينمو 14.6% بالربع الثالث 2023

MENAFN - Al-Borsa News) شهد قطاع التأمين بالسعودية في الربع الثالث من عام 2023، نمواً بنحو 14.6% ليبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 14.9 مليار ريال مقابل 13 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وشهد كل من تأمين المركبات والتأمين الصحي وتأمين الممتلكات ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي الأقساط المكتتبة.

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جاء ذلك في التقرير الأول لهيئة التأمين السعودية عن أداء سوق التأمين في المملكة عن الربع الثالث من عام 2023، وفقا لوكالة الأنباء السعودية اليوم الإثنين.

وأظهر التقرير، ارتفاع عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي غير النفطي ليصل إلى 2.2% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بـ2.1 % خلال الربع المماثل من العام 2022 نتيجة إلى الارتفاع في إجمالي الأقساط المكتتبة، فيما استقر معدل الخسائر عند 80.7% خلال الربع الحالي مقارنة مع 81.6% للفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الهيئة في تقريرها، بلوغ صافي الدخل للقطاع 869.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2023 مقارنة بـ370.6 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، حيث ارتفعت نتائج خدمات التأمين من 255 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2022 إلى 693.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2023، فيما زاد صافي دخل الاستثمار من 314 مليون ريال إلى 543.9 مليون ريال.

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