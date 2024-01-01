قطاع التأمين السعودي ينمو 14.6% بالربع الثالث 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شهد قطاع التأمين بالسعودية في الربع الثالث من عام 2023، نمواً بنحو 14.6% ليبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 14.9 مليار ريال مقابل 13 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.
وشهد كل من تأمين المركبات والتأمين الصحي وتأمين الممتلكات ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي الأقساط المكتتبة.
موضوعات متعلقة
1.7 مليار دولار عجز موازنة عُمان 2024.. بسعر نفط 60 دولاراً كوريا الجنوبية تسجل عجزًا تجاريًا بنحو 10 مليارات دولار في 2023 كيف ترى البنوك والمؤسسات المالية الكبرى الاقتصاد في 2024؟
جاء ذلك في التقرير الأول لهيئة التأمين السعودية عن أداء سوق التأمين في المملكة عن الربع الثالث من عام 2023، وفقا لوكالة الأنباء السعودية اليوم الإثنين.
وأظهر التقرير، ارتفاع عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي غير النفطي ليصل إلى 2.2% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بـ2.1 % خلال الربع المماثل من العام 2022 نتيجة إلى الارتفاع في إجمالي الأقساط المكتتبة، فيما استقر معدل الخسائر عند 80.7% خلال الربع الحالي مقارنة مع 81.6% للفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت الهيئة في تقريرها، بلوغ صافي الدخل للقطاع 869.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2023 مقارنة بـ370.6 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، حيث ارتفعت نتائج خدمات التأمين من 255 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2022 إلى 693.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2023، فيما زاد صافي دخل الاستثمار من 314 مليون ريال إلى 543.9 مليون ريال.
المصدر:
MENAFN01012024000202011048ID1107673533
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.