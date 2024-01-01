باسل رحمى: ندعم مشاركة أصحاب المشروعات الصغيرة بالمعارض الدولية

MENAFN - Al-Borsa News) أكد الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمى، حرص الجهاز على تقديم مختلف أوجه الدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة، ومن بينها الخدمات الخاصة بتسويق منتجات تلك المشروعات، وتسهيل مشاركة أصحابها فى كبرى المعارض الدولية، بما يسهم فى فتح آفاق تسويقية لتلك المشروعات فى الخارج وتعزيز قدرتها على التصدير.

جاء ذلك على هامش مشاركة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى 3 معارض دولية أقيمت خلال شهر ديسمبر الماضى فى البحرين ودولة السنغال ودولة توجو.

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وأوضح أن الجهاز يعمل على إتاحة عدد متنوع من خدمات الدعم الفني والتسويقي للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة وتسويق منتجاتها من خلال تسهيل مشاركة أصحاب المشروعات الصغيرة في مختلف المعارض لتيسير البيع المباشر أو إجراء التعاقدات.

وأضاف رحمى، أن مشاركة أصحاب المشروعات فى المحافل الدولية تأتى فى إطار مساهمة الجهاز فى تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات المصرية والمساهمة فى دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية والأفريقية، وزيادة حجم التبادل التجارى مع تلك البلدان باعتبارها أسواقا واعدة أمام المنتجات المصرية.

وأشار إلى أنه يتم التركيز على تسويق منتجات المشروعات الصغيرة المصرية بشكل عام خاصة المنتجات التى تشتهر بها محافظات مصر المختلفة ومنتجات مشروعات الحرف اليدوية والتراثية والتى تجد رواجا كبيرا فى الأسواق العربية والأفريقية.

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