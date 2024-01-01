باسل رحمى: ندعم مشاركة أصحاب المشروعات الصغيرة بالمعارض الدولية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمى، حرص الجهاز على تقديم مختلف أوجه الدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة، ومن بينها الخدمات الخاصة بتسويق منتجات تلك المشروعات، وتسهيل مشاركة أصحابها فى كبرى المعارض الدولية، بما يسهم فى فتح آفاق تسويقية لتلك المشروعات فى الخارج وتعزيز قدرتها على التصدير.
جاء ذلك على هامش مشاركة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى 3 معارض دولية أقيمت خلال شهر ديسمبر الماضى فى البحرين ودولة السنغال ودولة توجو.
موضوعات متعلقة
محافظ دمياط: مشروعات لتنمية السياحة برأس البر.. وتطوير الكورنيش 90% نسبة إشغال فنادق البحر الأحمر خلال رأس السنة محافظ بنى سويف يشهد تسليم مشروعات برنامج“فرصة”
وأوضح أن الجهاز يعمل على إتاحة عدد متنوع من خدمات الدعم الفني والتسويقي للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة وتسويق منتجاتها من خلال تسهيل مشاركة أصحاب المشروعات الصغيرة في مختلف المعارض لتيسير البيع المباشر أو إجراء التعاقدات.
وأضاف رحمى، أن مشاركة أصحاب المشروعات فى المحافل الدولية تأتى فى إطار مساهمة الجهاز فى تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات المصرية والمساهمة فى دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية والأفريقية، وزيادة حجم التبادل التجارى مع تلك البلدان باعتبارها أسواقا واعدة أمام المنتجات المصرية.
وأشار إلى أنه يتم التركيز على تسويق منتجات المشروعات الصغيرة المصرية بشكل عام خاصة المنتجات التى تشتهر بها محافظات مصر المختلفة ومنتجات مشروعات الحرف اليدوية والتراثية والتى تجد رواجا كبيرا فى الأسواق العربية والأفريقية.
المصدر:
MENAFN01012024000202011048ID1107673531
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.