مؤشرات غوغل 2023: المغنّي ريمو فورير يتصدّر قائمة البحث

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MENAFN - Swissinfo) Deutsch (de) Remo Forrer bewegte die Schweiz in diesem Jahr am meisten: Google Trends 2023 (الأصلي)Español (es) El cantante Remo Forrer ha cautivado a la audiencia suiza en 2023Italiano (it) Il cantante Remo Forrer ha conquistato la Svizzera nel 2023Français (fr) Le chanteur Remo Forrer a captivé les Suisses en 2023English (en) Google Trends 2023: most searched for Swiss personalities

تنشر غوغل كل عام قائمة بكلمات البحث التي تظهر أكثر الكلمات أو المصطلحات التي تم البحث عنها في غوغل. وشهدت قائمة الشخصيات السويسرية ارتفاعاً قوياً في مؤشرات البحث مقارنة بعام 2022.

أكثر عشر شخصيات سويسرية بحثاً على موقع غوغل في عام 2023:ريمو فوريريان سومرستان فافرينكاآلان بيرسيهسيرجيو إرموتيفين كانونيكاميرات شنايدرلويك ميارددومينيك ستريكرياسمين فلوري End of insertionالمغنيات والمغنون والرياضيات والرياضيون يحظون بأكبر قدر من الاهتمام

تصدّر ريمو فوري قائمة البحث. وهو مغني شاب انطلقت مسيرته الاحترافية عندما وصل إلى نهائي مسابقة الأغنية الأوروبية (Eurovision). واحتل رياضيان المركز الثاني في قائمة البحث: حارس المرمى بالمنتخب الوطني السويسري لكرة القدم يان سومر ولاعب التنس ستان فافرينكا.

بعد ستة أشهر في نادي بايرن ميونخ، انتقل حارس المرمى يان زومر إلى إنتر ميلان في شهر أغسطس الماضي. Keystone / Tom Weller

ويُعزا ذلك على الأرجح إلى انتقال سومر من نادي بايرن ميونخ لكرة القدم إلى إنتر ميلان. أما فافرينكا فقد نجح في العودة إلى ملاعب التنس العالمية هذا العام رغم تعرضه لإصابة خطيرة في قدمه.

يقترب ستان فافرينكا البالغ من العمر 38 عامًا ببطء من نهاية مسيرته. ومع ذلك، فقد أثار الكثير من الاهتمام على شبكة الإنترنت هذا العام. Keystone / Adam Vaughan

اعتزال سياسي محنك وعودة جديدة لرجل أسواق المال

كما زاد الاهتمام بالسياسة والأعمال وبلغ ذروته هذا العام، حيث احتل المركز الرابع آلان بيرسيه، الرئيس السويسري ووزير الداخلية المتقاعد والذي لفت الانتباه بعد مشاركته في مهرجان المثليين والعابرات جنسياً "Street Parade" في زيورخ، - وذلك بفضل ارتدائه لوشاح ذات ريش أحمر . هذه المشاركة جعلت بيرسيه يتقدم على سيرجيو إرموتي، الرئيس التنفيذي لبنك كريدي سويس و يو بي إس.

أعلن آلان بيرسيه استقالته من منصبه في شهر يونيو الماضي. ورغم ذلك، أو ربما لهذا السبب، لم يفوت بيرسيه فرصة حضور المهرجان السنوي في زيورخ. Keystone/severin Bigler

تولى إيرموتي منصب الرئيس التنفيذي لبنك كريدي سويس و يو بي إس في أبريل من هذا العام بعد اندماج البنكين. كان إرموتي من كانتون تيتشينو، يشغل أصلاً منصب الرئيس التنفيذي للبنك السويسري يو بي إس بين عامي 2011 و2020.

سلطت عملية استحواذ بنك يو بي إس على بنك كريدي سويس الضوء على سويسرا في وقت سابق من هذا العام. يتولى سيرجيو إرموتي رئاسة البنكين المندمجين منذ شهر أبريل الماضي. © Keystone / Ennio Leanza

امرأتان فقط في قائمة المراكز العشرة الأولى

تصدرت امرأتان فقط قائمة الشخصيات السويسرية العشرة الأولى التي تم البحث عنها على غوغل. تم إدراج ميرات شنايدر في المركز السابع وياسمين فلوري في المركز العاشر. على الرغم من شعبيتها المتزايدة، فشلت ميرات شنايدر في الوصول إلى مجلس النواب كعضو في حزب الخضر في الانتخابات البرلمانية. وكانت شنايدر قد حصلت على مقعد برلماني مع حصول حزب الخضر على عدد أكبر من المقاعد قبل أربع سنوات، لكن شنايدر فشلت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بفارق 671 صوتًا.

قبل أربع سنوات، وصلت ميريت شنايدر إلى البرلمان السويسري، لكنها فشلت في الانتخابات الفدرالية الأخيرة بفارق 671 صوتًا. © Keystone / Peter Klaunzer

حققت بطلة التزلج ياسمين فلوري نجاحاً كبيراً على مضمار التزلج وفي محرك البحث. فازت ابنة دافوس بالميدالية الذهبية لبطولة العالم في سباق التزلج في شهر فبراير، مما مكنها من تسجيل اسمها في تاريخ الرياضة السويسرية وفي المراكز العشرة الأولى في مؤشرات غوعل.

2023 كان عاماً مكللا بالنجاحات لمتسابقة التزلج جاسمين فلوري. Keystone / Expa/johann Groder

ترجمة: مي المهدي

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