مؤشرات غوغل 2023: المغنّي ريمو فورير يتصدّر قائمة البحث

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Le chanteur Remo Forrer a captivé les Suisses en 2023
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Google Trends 2023: most searched for Swiss personalities
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تنشر غوغل كل عام قائمة بكلمات البحث التي تظهر أكثر الكلمات أو المصطلحات التي تم البحث عنها في غوغل. وشهدت قائمة الشخصيات السويسرية ارتفاعاً قوياً في مؤشرات البحث مقارنة بعام 2022.
أكثر عشر شخصيات سويسرية بحثاً على موقع غوغل في عام 2023:
ريمو فورير
يان سومر
ستان فافرينكا
آلان بيرسيه
سيرجيو إرموتي
فين كانونيكا
ميرات شنايدر
لويك ميارد
دومينيك ستريكر
ياسمين فلوري End of insertionالمغنيات والمغنون والرياضيات والرياضيون يحظون بأكبر قدر من الاهتمام
تصدّر ريمو فوري قائمة البحث. وهو مغني شاب انطلقت مسيرته الاحترافية عندما وصل إلى نهائي مسابقة الأغنية الأوروبية (Eurovision). واحتل رياضيان المركز الثاني في قائمة البحث: حارس المرمى بالمنتخب الوطني السويسري لكرة القدم يان سومر ولاعب التنس ستان فافرينكا.
بعد ستة أشهر في نادي بايرن ميونخ، انتقل حارس المرمى يان زومر إلى إنتر ميلان في شهر أغسطس الماضي. Keystone / Tom Weller
ويُعزا ذلك على الأرجح إلى انتقال سومر من نادي بايرن ميونخ لكرة القدم إلى إنتر ميلان. أما فافرينكا فقد نجح في العودة إلى ملاعب التنس العالمية هذا العام رغم تعرضه لإصابة خطيرة في قدمه.
يقترب ستان فافرينكا البالغ من العمر 38 عامًا ببطء من نهاية مسيرته. ومع ذلك، فقد أثار الكثير من الاهتمام على شبكة الإنترنت هذا العام. Keystone / Adam Vaughan
اعتزال سياسي محنك وعودة جديدة لرجل أسواق المال
كما زاد الاهتمام بالسياسة والأعمال وبلغ ذروته هذا العام، حيث احتل المركز الرابع آلان بيرسيه، الرئيس السويسري ووزير الداخلية المتقاعد والذي لفت الانتباه بعد مشاركته في مهرجان المثليين والعابرات جنسياً "Street Parade" في زيورخ، - وذلك بفضل ارتدائه لوشاح ذات ريش أحمر . هذه المشاركة جعلت بيرسيه يتقدم على سيرجيو إرموتي، الرئيس التنفيذي لبنك كريدي سويس و يو بي إس.
أعلن آلان بيرسيه استقالته من منصبه في شهر يونيو الماضي. ورغم ذلك، أو ربما لهذا السبب، لم يفوت بيرسيه فرصة حضور المهرجان السنوي في زيورخ. Keystone/severin Bigler
تولى إيرموتي منصب الرئيس التنفيذي لبنك كريدي سويس و يو بي إس في أبريل من هذا العام بعد اندماج البنكين. كان إرموتي من كانتون تيتشينو، يشغل أصلاً منصب الرئيس التنفيذي للبنك السويسري يو بي إس بين عامي 2011 و2020.
سلطت عملية استحواذ بنك يو بي إس على بنك كريدي سويس الضوء على سويسرا في وقت سابق من هذا العام. يتولى سيرجيو إرموتي رئاسة البنكين المندمجين منذ شهر أبريل الماضي. © Keystone / Ennio Leanza
امرأتان فقط في قائمة المراكز العشرة الأولى
تصدرت امرأتان فقط قائمة الشخصيات السويسرية العشرة الأولى التي تم البحث عنها على غوغل. تم إدراج ميرات شنايدر في المركز السابع وياسمين فلوري في المركز العاشر. على الرغم من شعبيتها المتزايدة، فشلت ميرات شنايدر في الوصول إلى مجلس النواب كعضو في حزب الخضر في الانتخابات البرلمانية. وكانت شنايدر قد حصلت على مقعد برلماني مع حصول حزب الخضر على عدد أكبر من المقاعد قبل أربع سنوات، لكن شنايدر فشلت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بفارق 671 صوتًا.
قبل أربع سنوات، وصلت ميريت شنايدر إلى البرلمان السويسري، لكنها فشلت في الانتخابات الفدرالية الأخيرة بفارق 671 صوتًا. © Keystone / Peter Klaunzer
حققت بطلة التزلج ياسمين فلوري نجاحاً كبيراً على مضمار التزلج وفي محرك البحث. فازت ابنة دافوس بالميدالية الذهبية لبطولة العالم في سباق التزلج في شهر فبراير، مما مكنها من تسجيل اسمها في تاريخ الرياضة السويسرية وفي المراكز العشرة الأولى في مؤشرات غوعل.
2023 كان عاماً مكللا بالنجاحات لمتسابقة التزلج جاسمين فلوري. Keystone / Expa/johann Groder
ترجمة: مي المهدي
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