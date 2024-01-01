الاحتلال يعتقل فلسطينيين غرب نابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مواطنين فلسطينيين من قرية بيت ايبا غرب نابلس.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: سعيد غسان عتيلي، وخليل عبد الرحمن سماعته، بعد دهم منزليهما، وتفتيشهما.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في القرية، وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها.
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