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الاحتلال يعتقل فلسطينيين غرب نابلس

1/1/2024 3:11:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مواطنين فلسطينيين من قرية بيت ايبا غرب نابلس.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: سعيد غسان عتيلي، وخليل عبد الرحمن سماعته، بعد دهم منزليهما، وتفتيشهما.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في القرية، وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها.




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