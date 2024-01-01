طفلة أمريكية تعاني من حالة غير مسبوقة في العالم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعاني طفلة أمريكية حالة فريدة من نوعها، لم يصب بها أحد غيرها في العالم، تسبب لها العديد من المشاكل الصحية.تمتلك الطفلة إميليا سلسلة وراثية فريدة من نوعها، تسبب لها ضعفاً في الرؤية والحركة والكلام. وعلى الرغم من توقعات الأطباء بأنها لن تتحدث أبداً، إلا أنها تحدت هذه التوقعات، وتمكنت من التحدث بشكل طبيعي.



وبحسب والدة الطفلة سيان لورانس (27 عاماً)، فإن الأطباء لاحظوا أن ابنتها لديها تسلسل وراثي فريد من نوعه، لا يمكن مقارنته بأي تسلسل وراثي آخر. وعندما بلغت إميليا 4 أسابيع من العمر، تبين أنها تعاني حالة صحية غير متوازنة.



ونتيجة لحالتها، تحصل إميليا على تغذية أنبوبية لتجنب استنشاق السوائل إلى رئتيها، كما أن ضعف عضلاتها يعني أنها لا تستطيع الجلوس أو المشي أو الزحف بمفردها. وتعاني الطفلة البالغة من العمر عامين أيضاً ضعفاً في البصر.



ووفقاً للأطباء، لا يمكن التنبؤ بالطريقة التي ستتطور فيها حالة إميليا، لأنها الطفلة الوحيدة في العالم التي تمتلك هذا التسلسل الجيني.



وتصف الأم ((سيان)) ابنتها بأنها طفلة سعيدة ومفعمة بالحيوية، لكنها تقول إنها متأخرة في النمو بالنسبة لعمرها، ولا تستطيع الجلوس دون مساعدة، وغير قادرة على الوقوف أو المشي، الأمر الذي استوجب تزويدها بمعدات متخصصة، مثل إطار الوقوف، وكرسي خاص، وعربة لمساعدتها في الحركة اليومية.

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