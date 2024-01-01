إصابة صياد بنيران زوارق الاحتلال قبالة مخيم النصيرات

ويدخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ87، وسط اشتباكات عنيفة بين جيش الاحتلال والمقاومة وقصفت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تل أبيب وضواحيها بوابل من الصواريخ من طراز "إم 90" ردا على "المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين".

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