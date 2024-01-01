إصابة صياد بنيران زوارق الاحتلال قبالة مخيم النصيرات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بإصابة صياد فلسطيني بنيران أطلقتها زوارق الاحتلال، قبالة شاطئ مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
ويدخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ87، وسط اشتباكات عنيفة بين جيش الاحتلال والمقاومة وقصفت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تل أبيب وضواحيها بوابل من الصواريخ من طراز "إم 90" ردا على "المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين".
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