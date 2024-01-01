من هم الأشخاص الذين يجب عليهم تجنب الصيام المتقطع؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أحدث الصيام المتقطع ثورة في عالم الصحة، وأثبت فعاليته في فقدان الوزن، وتحسين الصحة الجسدية والعقلية. وعلى الرغم من ذلك، قد لا يكون الصيام المتقطع مناسباً للجميع.فيما يلي مجموعة من الفئات التي يجب أن تمتنع عن الصيام المتقطع لتجنب أي أضرار صحية محتملة، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:



الأطفال والمراهقون

يحتاج الأطفال والمراهقون إلى طاقة ثابتة، لأنهم في مرحلة النمو، ويمكن أن تعيق فترات الانقطاع عن تناول الطعام أثناء الصيام المتقطع، نموهم.



النساء الحوامل والمرضعات

تزداد الاحتياجات الغذائية لدى النساء خلال فترة الحمل والرضاعة، لذا فإن الصيام المتقطع قد يؤدي إلى الإضرار بصحة الأم والطفل.

المصابون بمرض السكري

تعتبر تقلبات نسبة السكر في الدم مصدر قلق كبير لمرضى السكري، ويمكن أن يؤدي الصيام المتقطع إلى تفاقم هذا الخطر.



الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل

يمكن أن يؤدي الصيام المتقطع إلى سلوكيات غير صحية لدى المصابين بفقدان الشهية أو الشره المرضي أو اضطرابات الأكل الأخرى.

الأفراد الذين يعانون من حالات طبية معينة

حالات مثل أمراض القلب وأمراض الكلى ونقص السكر في الدم تجعل الصيام المتقطع خطيراً على الصحة.



الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة

تتطلب بعض الأدوية تناول الطعام معها، ويمكن أن يؤدي الصيام المتقطع إلى تعطيل هذا الروتين المهم.

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