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الوسط الصحفي الأردني يفجع بوفاة الزميل سند العبادي

1/1/2024 3:11:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فُجع الوسط الصحفي والإعلامي في الأردن بوفاة الزميل المصور الصحفي سند العبادي إثر حادث سير وقع مساء أمس الأحد.

ونعى صحفيون ومصورون عبر منصات التواصل الاجتماعي الزميل العبادي، سائلين له الرحمة والمغفرة، وذاكرين سيرته العطرة ومناقبه وأخلاقه الحميدة.

وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة الظهر اليوم الاثنين إلى مقبرة البيطار في البصة/ وادي السير.

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