الوسط الصحفي الأردني يفجع بوفاة الزميل سند العبادي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فُجع الوسط الصحفي والإعلامي في الأردن بوفاة الزميل المصور الصحفي سند العبادي إثر حادث سير وقع مساء أمس الأحد.
ونعى صحفيون ومصورون عبر منصات التواصل الاجتماعي الزميل العبادي، سائلين له الرحمة والمغفرة، وذاكرين سيرته العطرة ومناقبه وأخلاقه الحميدة.
وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة الظهر اليوم الاثنين إلى مقبرة البيطار في البصة/ وادي السير.
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