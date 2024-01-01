الاحتلال يعتقل فلسطينيا من القدس
التاريخ
1/1/2024 3:11:33 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطنا فلسطينيا من مدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر لـ"وفا " ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن يوسف هاني السلطي، بعد دهم منزله وتفتيشه، في حي وادي الجوز، ونقلته إلى مركز التحقيق والتوقيف المعروف بـ" المسكوبية".
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