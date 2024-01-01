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الاحتلال يعتقل فلسطينيا من القدس

1/1/2024 3:11:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطنا فلسطينيا من مدينة القدس المحتلة.


وأفادت مصادر لـ"وفا " ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن يوسف هاني السلطي، بعد دهم منزله وتفتيشه، في حي وادي الجوز، ونقلته إلى مركز التحقيق والتوقيف المعروف بـ" المسكوبية".


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