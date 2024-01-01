زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب اليابان وتحذير من تسونامي
التاريخ
1/1/2024 3:11:32 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ضرب زلزال بلغت قوته 7.4 درجة، وسط اليابان، اليوم الاثنين، وسط توقعات بحدوث موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار في المناطق الساحلية.
وطلبت السلطات اليابانية من مواطنيها بمغادرة المنطقة الساحلية على الفور.
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