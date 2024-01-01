مسيرة حاشدة في إسطنبول تضامنا مع فلسطين

مسيرة حاشدة في إسطنبول تضامنا مع فلسطين
التاريخ
1/1/2024 3:11:32 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
شارك آلاف الأتراك في مسيرة حاشدة بمدينة إسطنبول تضامنا مع الشعب الفلسطيني في أول أيام العام الجديد .
حيث تجمع المشاركون في مساجد عديدة لأداء صلاة الفجر، ثم ساروا وسط المدينة عبر جسر غلاطة، مرددين هتافات تطالب بوقف الحرب على غزة.
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