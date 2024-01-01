Monday, 01 January 2024 11:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسيرة حاشدة في إسطنبول تضامنا مع فلسطين

1/1/2024 3:11:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شارك آلاف الأتراك في مسيرة حاشدة بمدينة إسطنبول تضامنا مع الشعب الفلسطيني في أول أيام العام الجديد .

حيث تجمع المشاركون في مساجد عديدة لأداء صلاة الفجر، ثم ساروا وسط المدينة عبر جسر غلاطة، مرددين هتافات تطالب بوقف الحرب على غزة.


MENAFN01012024000208011052ID1107673427

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث