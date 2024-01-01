Monday, 01 January 2024 11:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اختبار دم جديد للتشخيص المبكر لسرطان الرئة

1/1/2024 3:11:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أشار الطبيب بيتر مازوني من مستشفى كليفلاند كلينك بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن العلماء طوروا اختباراً للدم يمكنه تشخيص الإصابة بسرطان الرئة في مراحل مبكرة، حتى قبل ظهور أعراضه.
وأكد الطبيب المتخصص في أمراض الرئة أن جهوداً ودراسات حديثة أثمرت تطوير اختبار للدم للتعرف على الإصابة بسرطان الرئة قبل ظهور الأعراض، ما يجعل العلاج أسهل ويزيد فرص الشفاء، كما أنه يعد بديلاً مناسباً لطريقة التشخيص الحالية بالأشعة المقطعية.


جدير بالذكر أن سرطان الرئة يعد أحد أخطر الأمراض القاتلة، ولا يُكتشف إلا في مراحل متأخرة غالباً، بسبب ظهور الأعراض في مراحله الأخيرة، وتشابهها مع أعراض أمراض أخرى مثل نقص الوزن.


وأكد الأطباء على أن هناك فئات أكثر عرضة للمرض مثل المدخنين.

24

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN01012024000208011052ID1107673426

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث