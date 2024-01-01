اختبار دم جديد للتشخيص المبكر لسرطان الرئة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أشار الطبيب بيتر مازوني من مستشفى كليفلاند كلينك بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن العلماء طوروا اختباراً للدم يمكنه تشخيص الإصابة بسرطان الرئة في مراحل مبكرة، حتى قبل ظهور أعراضه.وأكد الطبيب المتخصص في أمراض الرئة أن جهوداً ودراسات حديثة أثمرت تطوير اختبار للدم للتعرف على الإصابة بسرطان الرئة قبل ظهور الأعراض، ما يجعل العلاج أسهل ويزيد فرص الشفاء، كما أنه يعد بديلاً مناسباً لطريقة التشخيص الحالية بالأشعة المقطعية.



جدير بالذكر أن سرطان الرئة يعد أحد أخطر الأمراض القاتلة، ولا يُكتشف إلا في مراحل متأخرة غالباً، بسبب ظهور الأعراض في مراحله الأخيرة، وتشابهها مع أعراض أمراض أخرى مثل نقص الوزن.



وأكد الأطباء على أن هناك فئات أكثر عرضة للمرض مثل المدخنين.

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