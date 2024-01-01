هندية تطعن زوجها بمقص بعينه لطلبه هاتفها المحمول

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهدت ولاية أوتار براديش باغبات الهندية، حادثة مروعة بعدما أقدمت امرأة على طعن زوجها في عينيه بسبب مسألة تافهة، وقالت الشرطة إن الزوجين تشاجرا حول تقاسم الهاتف المحمول الخاص بالمرأة.وبحسب الشرطة الهندية، طلب الرجل من زوجته هاتفها المحمول حتى يتمكن من الاستماع إلى الأغاني على موقع يوتيوب، فردت طالبة منه استخدام هاتفه الخاص والاستماع إلى ما يريده من الأغاني، ليشتعل فتيل الأزمة بين الزوجين وأثناء الشجار، التقطت المرأة مقصًا وطعنته في عينه، حسبما أكد أفراد عائلة الرجل.



ثم نقلت الأسرة الرجل المصاب إلى مركز صحي قريب حيث يخضع حاليا للعلاج.

وتم التعرف على المرأة وبدأت الشرطة الهندية عملية البحث عنها.



وقدم الرجل، الذي أصيب بجروح بالغة في الهجوم، شكوى ضد زوجته، وقالت الشرطة إنها تحقق في القضية من جميع الزوايا وتبحث عن المرأة. وكانوا يأملون في إلقاء القبض عليها قريبا. وسوف يتخذون المزيد من الإجراءات بمجرد القبض على عليها.



البيان

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