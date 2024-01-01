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عموتة: مواجهة ماليزيا الأهم في مشوار كأس آسيا

1/1/2024 3:11:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد المغربي الحسين عموتة مدرب منتخب الأردن، أهمية لقاء ماليزيا في مستهل مشواره في بطولة كأس آسيا المزمع اقامتها في قطر منتصف شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.
وقال عموتة في تصريحات لوسائل الإعلام على هامش تدريب المنتخب الذي شهده ستاد عمان الدولي مساء الأحد، إن الفوز على ماليزيا يعد الأهم في مشوار النشامى بالتحدي الآسيوي.
وأوضح عموتة أن الفوز على ماليزيا وحصد النقاط الثلاث سيسهم في رفع الحالة المعنوية للمنتخب قبل مواجهة كوريا الجنوبية الصعبة ومن ثم البحرين.
وكشف أن المنتخب واجه العديد من التحديات يتقدمها عدم اكتمال صفوفه مع احتراف عدد من اللاعبين في الخارج.
ولفت إلى أن مباراة لبنان الودية كانت مفيدة رغم أن أرضية الملعب لم تكن مثالية.
وبين عموتة أن اكتمال صفوف منتخب الأردن قبل المواجهتين الوديتين أمام قطر واليابان سيهسم في رفع المزيد من جاهزية اللاعبين والوصول للحالة البدنية المأمولة.
وأكد عموتة أنه يطمح لإسعاد جماهير الكرة الأردنية من خلال السعي الجاد للوصول إلى أبعد نقطة في كأس آسيا.
وأضاف: "لن نفكر كثيرًِا إلى أين سنصل، بل سنفكر في كل مباراة على حدة وبما يعزز من منسوب التركيز وتحقيق المطلوب".
من جهة ثانية غاب عن التدريب 3 لاعبين بسبب نزلات البرد وهم أنس بني ياسين ومحمد أبو زريق ومهند أبو طه.
والتحق موسى التعمري بالتدريبات، فيما تواصل غياب يزن النعيمات حيث سيلتحق بتدريبات النشامى في قطر.
ويلتقي المنتخب الأردني غدًِا الإثنين المنتخب الأولمبي في لقاء ودي يقام على ستاد عمان قبل يوم من موعد التوجه إلى قطر.

ملاعب

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