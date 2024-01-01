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سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية شرق وشمال خان يونس

1/1/2024 3:11:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال منذ الفجر في محاور شرق وشمال خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصف مناطق عدة في قطاع غزة، خاصة على خان يونس، ما أدى لاستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات.




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