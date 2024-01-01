سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية شرق وشمال خان يونس
التاريخ
1/1/2024 3:11:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال منذ الفجر في محاور شرق وشمال خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصف مناطق عدة في قطاع غزة، خاصة على خان يونس، ما أدى لاستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات.
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