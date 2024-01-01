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جيش الاحتلال : 29 من قتلانا سقطوا بنيران زملائهم وحوادث أخرى

1/1/2024 3:11:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال جيش الاحتلال الاسرائيلي إن 29 من قتلاه من الضباط والجنود سقطوا بنيران زملائهم أو في "حوادث عملياتية" منذ بدء العملية البرية في غزة يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكان قد اعلن جيش الاحتلال ارتفاع عدد قتلاه الى 504 بين ضابط وجندي منذ بدء عملية طوفان الاقصى

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