جيش الاحتلال : 29 من قتلانا سقطوا بنيران زملائهم وحوادث أخرى

جيش الاحتلال : 29 من قتلانا سقطوا بنيران زملائهم وحوادث أخرى
التاريخ
1/1/2024 3:11:30 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال جيش الاحتلال الاسرائيلي إن 29 من قتلاه من الضباط والجنود سقطوا بنيران زملائهم أو في "حوادث عملياتية" منذ بدء العملية البرية في غزة يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكان قد اعلن جيش الاحتلال ارتفاع عدد قتلاه الى 504 بين ضابط وجندي منذ بدء عملية طوفان الاقصى
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