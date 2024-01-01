المشاكل تحاصر برشلونة في 2024

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو أن المشاكل ستحاصر برشلونة في العام الجديد 2024.
قالت الصحيفة إن النادي الكاتالوني يواجه 12 شهراً من المشكلات المفتوحة، وأخرى بحاجة إلى تحسين.
وأوضحت: "المشكلة الأساسية هي أن يتمكن البرسا من استعادة هيبته خاصة في دوري أبطال أوروبا بعدما حقق الفريق نتائج سيئة في النصف الأول من الموسم رغم تأهله إلى دور 16".
وتابعت: "مواجهة نابولي في ثمن النهائي لن تكون سهلة، بينما الوصول إلى ويمبلي يتطلب من النادي أن يجتاز أندية مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ وريال مدريد وآرسنال".
وأضافت: "حل مشكلة الأزمة الاقتصادية على رأس أولويات النادي الذي سيحتفل بمرور 125 عاماً على تأسيسه".
وأشارت إلى أن المدرب تشافي هرنانديز يعلم أنه إذا لم يحقق الألقاب سيغادر الفريق، إذ سيبدأ "البلوغرانا" العام الجديد بخوض كأس السوبر الإسباني.
في المقابل على مستوى الصفقات الجديدة، بعد مرور أكثر من نصف عام على رحيل سيرجيو بوسكيتس، يواصل تشافي البحث عن لاعب خط وسط "متميز"، حيث يطارد النادي صفقات تحل هذه المشكلة، أبرزها أونانا (إيفرتون)، وبرونو غيمارايش (نيوكاسل)، وفوفانا (موناكو) على الرغم من أنه من الضروري مضاعفة العوائد المادية للمضي قدماً نجو هذه الصفقات.
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