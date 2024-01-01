المشاكل تحاصر برشلونة في 2024

MENAFN - Khaberni) خبرني - أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو أن المشاكل ستحاصر برشلونة في العام الجديد 2024.

قالت الصحيفة إن النادي الكاتالوني يواجه 12 شهراً من المشكلات المفتوحة، وأخرى بحاجة إلى تحسين.

وأوضحت: "المشكلة الأساسية هي أن يتمكن البرسا من استعادة هيبته خاصة في دوري أبطال أوروبا بعدما حقق الفريق نتائج سيئة في النصف الأول من الموسم رغم تأهله إلى دور 16".

وتابعت: "مواجهة نابولي في ثمن النهائي لن تكون سهلة، بينما الوصول إلى ويمبلي يتطلب من النادي أن يجتاز أندية مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ وريال مدريد وآرسنال".

وأضافت: "حل مشكلة الأزمة الاقتصادية على رأس أولويات النادي الذي سيحتفل بمرور 125 عاماً على تأسيسه".

وأشارت إلى أن المدرب تشافي هرنانديز يعلم أنه إذا لم يحقق الألقاب سيغادر الفريق، إذ سيبدأ "البلوغرانا" العام الجديد بخوض كأس السوبر الإسباني.

في المقابل على مستوى الصفقات الجديدة، بعد مرور أكثر من نصف عام على رحيل سيرجيو بوسكيتس، يواصل تشافي البحث عن لاعب خط وسط "متميز"، حيث يطارد النادي صفقات تحل هذه المشكلة، أبرزها أونانا (إيفرتون)، وبرونو غيمارايش (نيوكاسل)، وفوفانا (موناكو) على الرغم من أنه من الضروري مضاعفة العوائد المادية للمضي قدماً نجو هذه الصفقات.