أغرب ما كشفته أجهزة المسح في المطارات الأمريكية في 2023

أظهرت نقاط التفتيش التابعة لإدارة أمن النقل في مختلف أنحاء الولايات المتحدة أن 2023 قدمت المزيد من الأدلة على أن بعض المسافرين الجويين ليسوا على دراية مطلقاً

بما يُسمح ولا يُسمح مروره عبر أجهزة الأشعة السينية بالمطارات.



أو على الأقل كان هؤلاء الأشخاص مؤهلين للمخاطرة بمواجهة العواقب، بحسب موقع "ترافل بالس".



بدأ العام باكتشاف الضباط في مطار تامبا الدولي أفعى "بوا" العاصرة

يبلغ طولها أربعة أقدام داخل حقيبة يد تخص أحد الركاب خلال عبورها من جهاز الأشعة السينية.

كما عثر على قطة من خلال جهاز الأشعة السينية في مطار نورفولك الدولي في ولاية فرجينيا العام الجاري.

وفي بوسطن، لاحظ مسؤولو الأمن شمعة مثيرة للريبة تبين فيما بعد أنها تحتوي على عشبة مخدرة في متاع أحد الركاب.

وفي مطار أيبلي أيرفيلد في أوماها بولاية نبراسكا، ضبط مسؤولو التفتيش طلقات عيار 9 ملم محاكة في بطانة حذاء راكب.

وليس من غير الشائع أن يحاول بعض المسافرين تهريب المخدرات غير الشرعية ولكن مسؤولي التفتيش غالبا ما يكتشفونها.

واكتشف الضباط في مطار سولت ليك سيتي الدولي في ولاية يوتا عبوتين من زبدة الفول السوداني ممتلئتين بنصف رطل من مخدر الميثامفيتامين الربيع الماضي.

أما الضباط في مطار سياتل تاكوما الدولي

فاكتشفوا مؤخرا سكيناً مخبئاً في رغيف خبز.