كيم جونغ أون يهدد بتدمير واشنطن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن بلاده "ستوجه دون تردد ضربة ساحقة وتدمر عواصم العدو" إذا اختارت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية طريق المواجهة العسكرية ضد كوريا الشمالية.



ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية، تصريحات كيم جونغ أون في اجتماع بمناسبة العام الجديد مع قادة الجيش الكوري الشمالي: "قال الرفيق كيم جونغ أون إنه مع التقدم المستمر لثورتنا، فإن المؤامرات من قبل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية التي تحاول عرقلتها ستزداد حدة، مشددا على أنه يجب على جيشنا أن يحبط استفزازات العدو بلا رحمة. وإذا اختار خصومنا مواجهة عسكرية ضد الجمهورية، ينبغي دون أدنى تردد، توجيه ضربة ساحقة وتدمير عواصم العدو، وذلك باستخدام ترسانة كاملة من الوسائل فائقة القوة".



وأعرب زعيم كوريا الديمقراطية عن ثقته في أن عام 2024 سيكون "ذروة تعزيز الاستعدادات للحرب".



وأضافت الوكالة: "قام الرفيق كيم جونغ أون مرة أخرى بتحليل الوضع الخطير في شبه الجزيرة الكورية بالتفصيل، حيث أصبح احتمال وقوع اشتباك مسلح أمر وارد".



وأكدت أن "جميع قادة الجيش الشعبي الكوري أقسموا يمينا على إظهار الولاء المطلق والخضوع المطلق لأفكار وقيادة اللجنة المركزية للحزب".

RT