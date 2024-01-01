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وزير الدفاع البريطاني: مستعدون لتحرك مباشر ضد الحوثيين

1/1/2024 2:18:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس في مقال بصحيفة تلغراف إن بلاده لن تتردد في القيام بتحرك مباشر ضد جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن.


وأشار إلى أن المدمرة البريطانية "دايموند" أسقطت في الآونة الأخيرة طائرة مسيرة يشتبه بأنها كانت تستهدف سفنا تجارية في البحر الأحمر.

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