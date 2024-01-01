وزير الدفاع البريطاني: مستعدون لتحرك مباشر ضد الحوثيين
التاريخ
1/1/2024 2:18:08 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس في مقال بصحيفة تلغراف إن بلاده لن تتردد في القيام بتحرك مباشر ضد جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن.
وأشار إلى أن المدمرة البريطانية "دايموند" أسقطت في الآونة الأخيرة طائرة مسيرة يشتبه بأنها كانت تستهدف سفنا تجارية في البحر الأحمر.
MENAFN01012024000208011052ID1107673391
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.