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في كييف.. إقرار بخسارة الحرب على عدة مستويات

1/1/2024 2:18:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد مدير المعهد الأوكراني لتحليل السياسات وإدارتها رسلان بورتنيك، أن أوكرانيا خسرت بالفعل الحرب الإعلامية أمام روسيا، مشيرا إلى أن الخسارة تمتد في المجالين الداخلي والخارجي.


واستند بورتنيك في حديثه خلال مقابلة على قناة "نوفيني لايف" في "يوتيوب"، على البيانات المستمدة من المسوحات الاجتماعية التي تظهر هذا الأمر.
وقال: "عندي إيمان بمستقبل أوكرانيا، وإيمان بالنصر، نحن نخسر داخل أوكرانيا وخارجها - كل المسوحات تظهر ذلك".


ووفقا له، تظهر استطلاعات الرأي تراجعا كبيرا في ثقة الجمهور في الدعاية التلفزيونية. لافتا إلى أن الأوكرانيين يثقون بالمعلومات الواردة من قنوات "تلغرام" أكثر من ثقتهم بالدعاية الأوكرانية.


وأضاف أنه في تطبيق التراسل هذا فإن وسائل الإعلام الروسية هي المهيمنة فيه، بحسب اعتقاد الخبير.


كما عبر عن خشيته قائلا: "لقد خسرنا بالفعل حرب الإعلام هذه، ونخسر في تقديم الروايات بالفعل".


يشار إلى أن بورتنيك أكد في وقت سابق على الفشل الكامل للسياسة الإعلامية للسلطات الأوكرانية.


ووفقا له، فإن فشل الدعاية في كييف بدأ بالفعل في إحداث مشاكل في شكل انخفاض تدفق المتطوعين إلى القوات المسلحة الأوكرانية. ويعتقد أن أوكرانيا دفعت نفسها إلى فخ الإعلام.


وأشار أيضا أنه لا المواطنون الأوكرانيون ولا الحلفاء الغربيون يصدقون تصريحات كييف المتفائلة.

RT

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