(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عثر على العداء الأوغندي بنجامين كيبلاغات (34 عاماً) ميتا داخل سيارة في ضواحي منطقة ريفت فاليه، مقر العديد من العدائين الأفارقة في المسافات الطويلة..
ورجحت الشرطة ووسائل إعلام في كينيا أن الرياضي المعروف قتل.
ووجدت جثته في سيارة مساء يوم السبت، وقال رئيس الشرطة ستيفن أوكال لصحف إن كيبلاغات تعرض لطعنة بالسكين في رقبته.
روسيا اليو
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