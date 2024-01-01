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العثور على عداء أوغندي مقتولاً داخل سيارة

1/1/2024 2:18:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عثر على العداء الأوغندي بنجامين كيبلاغات (34 عاماً) ميتا داخل سيارة في ضواحي منطقة ريفت فاليه، مقر العديد من العدائين الأفارقة في المسافات الطويلة..
ورجحت الشرطة ووسائل إعلام في كينيا أن الرياضي المعروف قتل.

ووجدت جثته في سيارة مساء يوم السبت، وقال رئيس الشرطة ستيفن أوكال لصحف إن كيبلاغات تعرض لطعنة بالسكين في رقبته.

روسيا اليو

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