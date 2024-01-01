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هآرتس: مخاوف بإسرائيل من اتهامات الإبادة أمام محكمة العدل الدولية

1/1/2024 2:18:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن المؤسسة الأمنية ومكتب المدعي العام يخشيان أن تنسب محكمة العدل الدولية لإسرائيل جرائم إبادة جماعية في غزة.


وأضافت أن أحد كبار القانونيين الذين يتعاملون مع القضية حذر قادة الجيش من خطر إصدار أمر من محكمة العدل الدولية بوقف إطلاق النار.


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