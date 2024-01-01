هآرتس: مخاوف بإسرائيل من اتهامات الإبادة أمام محكمة العدل الدولية

هآرتس: مخاوف بإسرائيل من اتهامات الإبادة أمام محكمة العدل الدولية
التاريخ
1/1/2024 2:18:07 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن المؤسسة الأمنية ومكتب المدعي العام يخشيان أن تنسب محكمة العدل الدولية لإسرائيل جرائم إبادة جماعية في غزة.
وأضافت أن أحد كبار القانونيين الذين يتعاملون مع القضية حذر قادة الجيش من خطر إصدار أمر من محكمة العدل الدولية بوقف إطلاق النار.
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