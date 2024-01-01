معاريف: إسرائيل تعرض على أميركا خطة بشأن محور فيلادلفيا

معاريف: إسرائيل تعرض على أميركا خطة بشأن محور فيلادلفيا
التاريخ
1/1/2024 2:18:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
افادت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مصادر سياسية ان خطة إسرائيلية بشأن محور فيلادلفيا من المتوقع عرضها على وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال زيارته إسرائيل الجمعة.
واضافت ان الخطة تشمل إقامة حاجز على محور فيلادلفيا بتمويل أميركي لمنع التهريب بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية
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