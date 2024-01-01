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معاريف: إسرائيل تعرض على أميركا خطة بشأن محور فيلادلفيا

1/1/2024 2:18:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- افادت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مصادر سياسية ان خطة إسرائيلية بشأن محور فيلادلفيا من المتوقع عرضها على وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال زيارته إسرائيل الجمعة.


واضافت ان الخطة تشمل إقامة حاجز على محور فيلادلفيا بتمويل أميركي لمنع التهريب بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية


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