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فاتورة مياه تقتل امرأة مسنّة في إيطاليا

1/1/2024 2:18:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفيت مسنّة إيطالية بعدما أمضت 40 يوماً في المستشفى، عندما تم خصم فاتورة مياه تبلغ قيمتها نحو 17 ألف دولار، جزئياً من حسابها المصرفي.

وأصيبت كاترينا جيوفينازو (88 عاماً) بنوبة قلبية، بعد قراءة تفاصيل الفاتورة التي تم دفع نصفها من حسابها البنكي.

البيان

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