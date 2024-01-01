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عشية رأس السنة.. عشريني تونسي يضرم النار في جسده

1/1/2024 2:18:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في مأساة ليست الأولى من نوعها في تونس، أضرم شاب في العشرينات النار في جسده، بمعتمدية العيون من ولاية القصرين، وتم نقله إلى المستشفى في آخر يوم من العام الماضي 2023 وهو بحالة خطرة.


وأكد مدير الصحة في القصرين عبد الغني الشعباني، نقل الشاب المصاب إلى المستشفى للعلاج، يوم الأحد 31 ديسمبر 2023. مبينا وضعه تحت التنفس الصناعي جراء تعرضه لحروق خطيرة.
في حين لم تتبين حتى الآن الدوافع الحقيقة لإقدام الشاب على هذا العمل.

تجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من الحوادث التي تكون أقرب إلى محاولة للانتحار بطريقة بشعة، تتكرر بين الحين والآخر في تونس وذلك منذ أن الحادثة المعروفة التي أقدم عليها "البوعزيزي" قبل سنوات عديدة وأطلقت شرارة الاحتجاجات في البلاد وحدث حينها ما حدث.


وكانت تلك الحوادث المريعة المشابهة غالبا ما تنفذ تحت ذريعة الفقر والاحتجاج على المطالب المعيشية.

RT

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