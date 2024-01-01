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طريقة جديدة لتحديد الكواكب الصالحة للسكن

1/1/2024 2:18:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد فريق من العلماء أنه وجد طريقة جديدة وسهلة لتحديد الماء السائل، وربما الحياة، على الكواكب الأخرى.
وتتضمن العملية قياس كمية ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للكوكب ومقارنة تلك القياسات مع تلك المأخوذة من العوالم المجاورة.


وقال العلماء إنه إذا كان لدى كوكب ما كمية منخفضة من ثاني أكسيد الكربون في غلافه الجوي مقارنة بجيرانه، فهذا يشير إلى وجود مياه سائلة على سطحه.


وأشار الفريق إلى أنه ابتكر ما أطلقوا عليه ((توقيع قابلية السكن)) الجديد الذي يمكنه تحديد ما إذا كان الكوكب قادراً على استضافة المياه السائلة والاحتفاظ بها على سطحه.


وقال الفريق إن توقيعه القابل للسكن يمكن أن يحدد أيضاً علامات الحياة على كوكب آخر.

البيان

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