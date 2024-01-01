الصحة الفلسطينية: بدء دخول طعومات الأطفال الروتينية إلى قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الاثنين، بدء دخول طعومات الأطفال الروتينية إلى قطاع غزة، من خلال معبر رفح البري.
وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، أن الطعومات التي اشترتها الحكومة الفلسطينية، إضافة لما تبرعت به منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" بدأت بالدخول إلى القطاع، مشيرة إلى أن وزارة الصحة في جمهورية مصر العربية كانت قد وافقت باستخدام سلسلة التبريد الموجودة في الأراضي المصرية لحفظ المطاعيم إلى حين إدخالها لغزة، حيث تم التعامل معها، وإدخالها لغزة ضمن المعايير العالمية المتبعة لحفظ المطاعيم، وفق إشراف اليونسيف.
وأشادت وزيرة الصحة بالتعاون الكبير من وزارة الصحة المصرية في حفظ المطاعيم، لتمكين جهات الاختصاص من إدخالها إلى القطاع، في ظل الوضع الوبائي الحرج، الذي تسببت به الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ87 على التوالي.
وتابعت الوزيرة أن الطعومات تضم طعومات شلل الأطفال والحصبة والحصبة الألمانية والنكاف وغيرها من الطعومات الروتينية الخاصة بالأطفال، وهي تكفي لفترة تتراوح بين 8 إلى 14 شهراً.
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