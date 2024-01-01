سميرة إبراهيم عبد الكريم مسمار في ذمة الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بسم الله الرحمن الرحيم
((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)).
بمزيد من الحزن والأسى ينعى آل مسمار وآل عبد الهادي فقيدتهم الغالية، المرحومة بإذن الله تعالى سميرة إبراهيم عبد الكريم مسمار، أم "محمد عفيف" والدة كل من محمد عفيف باسم عبدالهادي، وحمزة باسم عبدالهادي زوجته منار هيكل المفلح، وربى باسم عبدالهادي زوجة الكابتن محمود سمير الشرفاء وشقيقة كل من المرحوم هاني، سمير، هشام، بسام، المرحومة هيام، عائدة، عصمت، وهالة.
والتي وافتها المنية يوم الأحد الموافق 2023/12/31 وسيتم تشييع جثمان الفقيدة الطاهر اليوم الاثنين الموافق 2024/1/1 بعد صلاة الظهر من مسجد مقبرة سحاب إلى مثواها الأخير في مقبرة آل عبد الهادي.
تقبل التعازي بعد الدفن مباشرة في جمعية آل قموه للرجال والنساء لغاية الساعة التاسعة مساءً، ويومي الثلاثاء والأربعاء بعد صلاة العصر ولغاية الساعة التاسعة مساءً
إنّا لله وإنّا إليه راجعون
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