سميرة إبراهيم عبد الكريم مسمار في ذمة الله

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بسم الله الرحمن الرحيم((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)).

بمزيد من الحزن والأسى ينعى آل مسمار وآل عبد الهادي فقيدتهم الغالية، المرحومة بإذن الله تعالى سميرة إبراهيم عبد الكريم مسمار، أم "محمد عفيف" والدة كل من محمد عفيف باسم عبدالهادي، وحمزة باسم عبدالهادي زوجته منار هيكل المفلح، وربى باسم عبدالهادي زوجة الكابتن محمود سمير الشرفاء وشقيقة كل من المرحوم هاني، سمير، هشام، بسام، المرحومة هيام، عائدة، عصمت، وهالة.

والتي وافتها المنية يوم الأحد الموافق 2023/12/31 وسيتم تشييع جثمان الفقيدة الطاهر اليوم الاثنين الموافق 2024/1/1 بعد صلاة الظهر من مسجد مقبرة سحاب إلى مثواها الأخير في مقبرة آل عبد الهادي.



تقبل التعازي بعد الدفن مباشرة في جمعية آل قموه للرجال والنساء لغاية الساعة التاسعة مساءً، ويومي الثلاثاء والأربعاء بعد صلاة العصر ولغاية الساعة التاسعة مساءً

إنّا لله وإنّا إليه راجعون