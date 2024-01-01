قوات الاحتلال تقتحم البيرة وتعتقل فلسطينيا
التاريخ
1/1/2024 1:10:33 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، فلسطينيا خلال اقتحامها لمدينة البيرة.
وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفلسطيني محمود الزق، بعد أن داهمت منزله، في محيط مقر الصليب الأحمر.
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