الجهاد الإسلامي يدين العدوان الأمريكي على اليمن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، العدوان الذي نفذته طائرات مروحية تابعة للبحرية الأمريكية على زوارق يمنية في البحر الأحمر.
وقالت حركة الجهاد في بيانها مساء الأحد: "ندين بأشد العبارات، العدوان الأمريكي الهمجي على القوات اليمنية، في اعتداء جديد على بلد عربي ومسلم، بعد أن عاثت فساداً وقتلاً بحق شعوب أمتنا في بلدان أخرى".
وذكرت الجهاد في بيانها أن هذا الاعتداء يؤكد أن الإدارة الأمريكية هي التي تدير حروب المنطقة وتتحمل المسؤولية الكاملة عن المجازر في منطقتنا.
وأضافت: "إن الإدارة الأمريكية التي تدير الحرب على شعبنا في غزة، بعدوانها هذا تكون قد انخرطت عسكرياً في الحرب إلى جانب الكيان الصهيوني".
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