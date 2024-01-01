الجهاد الإسلامي يدين العدوان الأمريكي على اليمن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، العدوان الذي نفذته طائرات مروحية تابعة للبحرية الأمريكية على زوارق يمنية في البحر الأحمر.



وقالت حركة الجهاد في بيانها مساء الأحد: "ندين بأشد العبارات، العدوان الأمريكي الهمجي على القوات اليمنية، في اعتداء جديد على بلد عربي ومسلم، بعد أن عاثت فساداً وقتلاً بحق شعوب أمتنا في بلدان أخرى".



وذكرت الجهاد في بيانها أن هذا الاعتداء يؤكد أن الإدارة الأمريكية هي التي تدير حروب المنطقة وتتحمل المسؤولية الكاملة عن المجازر في منطقتنا.



وأضافت: "إن الإدارة الأمريكية التي تدير الحرب على شعبنا في غزة، بعدوانها هذا تكون قد انخرطت عسكرياً في الحرب إلى جانب الكيان الصهيوني".

