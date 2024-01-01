جيش الاحتلال يعلن تسريح وحدات جديدة من الاحتياط

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بدأ الجيش الإسرائيلي عملية سحب عدد من جنود الاحتياط الذين شاركوا في المعارك في قطاع غزة، بهدف إعادتهم إلى حياتهم المدنية.
أشارت وسائل الإعلام إلى أن هؤلاء الجنود سيُعودون إلى وظائفهم الأصلية للمساهمة في إحياء الاقتصاد الإسرائيلي.
وأوضح أن الجيش يحتاج إلى التخطيط للمستقبل، مع التأكيد على استمرار الاستعداد لمواجهة تحديات مستقبلية والاستمرار في القتال خلال العام القادم.
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