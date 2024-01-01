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جيش الاحتلال يعلن تسريح وحدات جديدة من الاحتياط

1/1/2024 1:10:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بدأ الجيش الإسرائيلي عملية سحب عدد من جنود الاحتياط الذين شاركوا في المعارك في قطاع غزة، بهدف إعادتهم إلى حياتهم المدنية.


أشارت وسائل الإعلام إلى أن هؤلاء الجنود سيُعودون إلى وظائفهم الأصلية للمساهمة في إحياء الاقتصاد الإسرائيلي.


وأوضح أن الجيش يحتاج إلى التخطيط للمستقبل، مع التأكيد على استمرار الاستعداد لمواجهة تحديات مستقبلية والاستمرار في القتال خلال العام القادم.

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