الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من طولكرم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، ثلاثة فلسطينيين من بلدة قفين شمال طولكرم.
وذكرت مصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت خالد عمارنة (البريشي)، وضياء عمارنة، وأحمد عمارنة، بعد مداهمة منازلهم.
وكانت قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في منطقتها الغربية والشمالية، وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين وتحديدا في جبل العمارنة، وقامت بتفتيشها وتكسير ابوابها واخضاع سكانها للاستجواب.
MENAFN01012024000208011052ID1107673295
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.