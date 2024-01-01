خلال نصف ساعة .. عدة زلازل تضرب تركيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية اليوم الاثنين، إن عدة زلازل بلغت قوتها القصوى 4.5 درجة ضربت مقاطعة هكاري جنوب شرقي تركيا ليلة رأس السنة، مما أدى إلى حالة من الذعر بين الناس.



وقالت إدارة الكوارث والطوارئ في منشور على منصة "إكس"، إنه تم تسجيل هزات أرضية بلغت قوتها 4.4 درجة حوالي الساعة 7:37 مساءً. بالتوقيت التركي (16:37 بتوقيت غرينتش) على عمق 10 كيلومترات (6.2 ميل) في منطقة مدينة يوكسيكوفا.



وفي منشورات تابعة، قالت الهيئة إن زلزالًا آخر بقوة 3.5 درجة وقع الساعة 7:52 مساءً. بالتوقيت التركي وأعقبه زلزال بقوة 4.5 درجة في الساعة 8:06 مساء بالتوقيت التركي، مضيفة أنه لم ترد تقارير عن عواقب سلبية بعد الزلازل.