بمناسبة العام الجديد .. زيلينسكي يخيّر مواطنيه بين أمرين

(MENAFN
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قال رأس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي في كلمته بمناسبة رأس السنة، إنه يتعين على كل أوكراني، عاجلا أم آجلا، الاختيار بين وضع اللاجئ والوفاء بواجبه تجاه البلاد.
وأضاف في كلمته التي نُشرت على صفحة إدارته على موقع يوتيوب: "أعلم أنه سيتوجب على كل أوكراني في يوم من الأيام ، أن يسأل نفسه هذا السؤال: من أنا؟ من أريد أن أكون؟ ضحية أم منتصر؟ لاجئ أم مواطن؟".
في وقت سابق، صرح وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، بأنه يود تعبئة المواطنين الاوكرانيين الذين غادروا البلاد.
روسيا اليوم
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