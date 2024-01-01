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بمناسبة العام الجديد .. زيلينسكي يخيّر مواطنيه بين أمرين

1/1/2024 1:10:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رأس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي في كلمته بمناسبة رأس السنة، إنه يتعين على كل أوكراني، عاجلا أم آجلا، الاختيار بين وضع اللاجئ والوفاء بواجبه تجاه البلاد.


وأضاف في كلمته التي نُشرت على صفحة إدارته على موقع يوتيوب: "أعلم أنه سيتوجب على كل أوكراني في يوم من الأيام ، أن يسأل نفسه هذا السؤال: من أنا؟ من أريد أن أكون؟ ضحية أم منتصر؟ لاجئ أم مواطن؟".


في وقت سابق، صرح وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، بأنه يود تعبئة المواطنين الاوكرانيين الذين غادروا البلاد.

روسيا اليوم

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