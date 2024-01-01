MENAFN - Al Wakeel News)قال العقيد دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، إن الولايات المتحدة تتدخل في صراعات في دول أخرى، دون أن تدرك أن التهديد الأمني الحقيقي يأتي من الداخل.



وكتب على شبكة التواصل الاجتماعي X( تويتر سابقا): "أمريكا على بعد دقيقة واحدة من منتصف الليل. التهديدات التي يواجهها هذا البلد لا تأتي من أي ساحة معركة أجنبية - إنها هنا في الداخل".

وفي وقت سابق، قال هذا المستشار السابق، إن أوكرانيا ماتت نتيجة الصراع مع روسيا الذي أثاره حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.



وصرح العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأن الصراع في أوكرانيا ينقلب ضد الولايات المتحدة.



يشار إلى أن موسكو كانت قد أكدت مرات كثيرة، على أن الناتو يسعى ويهدف إلى المواجهة مع روسيا.



وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على أن توسيع الناتو نحو الشرق لاحقا، لن يجلب قدرا أكبر من الأمن لأوروبا.



وأبدت وزارة الخارجية الروسية، استعدادها للحوار مع حلف شمال الأطلسي ولكن على قدم المساواة مع تخلي الغرب عن مساره نحو عسكرة القارة.



روسيا اليوم